Presidente Boric: en Chile no se repetirán las violaciones a los DDHH de la dictadura

Presidente Boric: en Chile no se repetirán las violaciones a los DDHH de la dictadura

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró en su primer discurso como jefe de Estado que no permitirá que se registren nuevamente... 12.03.2022

Boric recordó la época de la dictadura y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea bombardeó el edificio presidencial."Estas paredes han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado ni olvidaremos, por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y eso nunca se puede volver a repetir en nuestra historia", dijo.El mandatario se dirigió especialmente a los familiares de los detenidos desaparecidos y les aseguró que durante su mandato no se dejarán de buscar los cuerpos.Asimismo, hizo alusión a las víctimas de la represión del Estado durante las protestas del estallido social de octubre de 2019, y aseguró que durante su administración se repararán las heridas y se terminará con la persecución judicial a los manifestantes.El pueblo mapuche tiene derecho a existirGabriel Boric anunció que su Gobierno se enfocará en reforzar el diálogo con el pueblo mapuche para resolver el histórico conflicto territorial en La Araucanía (sur), y subrayó que la violencia no es la solución.El presidente aseguró que durante su mandato trabajará "incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y despojo"."El reconocimiento a existir de un pueblo, con todo lo que eso implica, será nuestro objetivo", señaló.Asimismo, dijo que la forma de alcanzar una solución será a través "del camino del diálogo, de la paz, del derecho y de la empatía con todas las víctimas y cultivando la reciprocidad".Autonomía políticaBoric pidió más unión entre los países y los pueblos latinoamericanos, y aseguró que su administración no se subordinará a ninguna potencia.El presidente fue especialmente enfático en pedir más unión entre los países de la región, asegurando que su Gobierno será "profundamente latinoamericano" y que la única manera de salir adelante es que todos los países trabajen en conjunto.A su vez, señaló que su administración condenará a cualquier gobierno en cualquier país donde se vulneren los derechos humanos, sin importar su color político.Boric asumió el cargo el 11 de marzo tras cuatro años de mandato de Sebastián Piñera, y se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile y el más joven del mundo entre todos los presidentes en ejercicio, sólo superado por líderes con otros títulos como primeros ministros, reyes o capitanes regentes.

