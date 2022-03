https://mundo.sputniknews.com/20220312/los-camioneros-europeos-se-convierten-en-las-primeras-victimas-de-las-sanciones-antirrusas-1123014554.html

Los camioneros europeos se convierten en las primeras víctimas de las sanciones antirrusas

Los efectos de las sanciones económicas y comerciales impuestas contra Rusia después del inicio de la operación especial militar en Ucrania empiezan a sentirse... 12.03.2022, Sputnik Mundo

Así, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que agrupa a empresas y autónomos de toda España, pide al Gobierno que se siente de nuevo a negociar y ha convocado un paro nacional indefinido a partir del próximo 14 de marzo a las 00:00 horas para "todo tipo de transporte y de toda clase de ámbito".Para esta organización que agrupa a empresas y autónomos de toda España no es suficiente que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 1 de marzo el real decreto ley al que se comprometió el Gobierno con las principales asociaciones del sector en diciembre de 2021.Entre las medidas que observa el real decreto se incluyen la prohibición de que los transportistas realicen las labores en los centros de carga y descarga, así como el derecho a repercutir en sus tarifas el impacto de las subidas del gasóleo habidas en los últimos 12 meses. Subidas que se dispararon en las últimas semanas como consecuencia de las extensas sanciones impuestas contra Rusia a raíz del conflicto en Ucrania y que asfixian a muchas empresas y transportistas autónomos."El problema es que llevamos 30 años regalando el transporte a nuestros clientes. Las tarifas son las mismas de hace 30 años, y los cargadores y las grandes cadenas de alimentación se niegan a asumir la subida del gasóleo, nos toman por tontos”, denuncia Miguel Cánovas, miembro de la directiva de la Plataforma Nacional.La huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías se junta con otro paro convocado por los transportistas de portavehículos, acordado por su asociación sectorial Transportave y que comenzó el 7 de marzo ante la negativa de sus clientes a sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales y retributivas.No solo EspañaPor otro lado, en Italia los camioneros se niegan a trabajar por las mismas razones. En Italia, después de cierta estabilización la semana pasada, los precios del combustible están subiendo sin control, superando con confianza la marca psicológicamente importante de dos euros por litro y de cara al fin de semana, un depósito de combustible costará más de 110 euros.La situación del transporte marítimo no es mejor: los cerqueros se han detenido y los pequeños transbordadores con pancartas que dicen "No hay dinero para combustible" se están convirtiendo en algo común en los puertos locales.A partir de la próxima semana, las consecuencias del alza en los precios de los combustibles la podrán notar todos los habitantes del país. La asociación italiana de transportistas de carga Trasportounito anunció la terminación del trabajo de los camioneros a partir del 14 de marzo.La industria camionera italiana está en un callejón sin salida. A partir del próximo lunes 14 de marzo, las empresas camioneras suspenderán sus servicios a nivel nacional por causas de fuerza mayor.

