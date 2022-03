https://mundo.sputniknews.com/20220312/es-despreciable-y-horrendo-venezuela-condena-la-actitud-de-occidente-y-la-otan-contra-rusia--1123023272.html

"Es despreciable y horrendo": Venezuela condena la actitud de Occidente y la OTAN contra Rusia

En una entrevista exclusiva con Sputnik el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, ha cuestionado y condenado la política de sanciones económicas antirrusas y... 12.03.2022, Sputnik Mundo

Agregó que Venezuela condena plenamente la imposición de sanciones de EEUU y la Unión Europea contra el pueblo y el Gobierno ruso dejando en claro que las sanciones unilaterales son ilegales porque violan los principios de las Naciones Unidas y los de la comunidad internacional.Caracas ha vivido en carne propia la política de sanciones por parte de EEUU, por eso el jefe de la diplomacia venezolana considera que estas no deberían ser permitidas ni aceptadas por ningún país.Al referirse a las sanciones y la presión militar de EEUU en América Latina, el canciller venezolano denunció que su país, al igual que Cuba y Nicaragua, está siendo sancionado, pero otros países latinoamericanos se libran de estas políticas occidentales porque "algunos de ellos son aliados e incluso acogen bases militares de EEUU en su territorio"."Hoy deberíamos estar trabajando por la libertad, soberanía, respeto y no imposición unilateral de las sanciones. Formamos parte de un grupo de países como Rusia, China y muchos otros que protegen el capítulo de Naciones Unidas que protege la paz, el entendimiento y el multilateralismo y no el unilateralismo y la imposición de sanciones", subrayó el diplomático.La OTAN "no debería existir en absoluto"Añadió que nadie debería tener esa naturaleza y ambición de extenderse fuera de sus propios límites y que en el caso de la expansión de la OTAN "es una agresión en sí misma para la Federación de Rusia" que Venezuela lo denunció antes y lo reitera ahora.El horizonte amistoso de Venezuela y Rusia"Tenemos una alianza estratégica muy importante, Rusia y Venezuela, juntos diseñamos el acuerdo de protección del mercado energético en el mundo y para ello tenemos a la OPEP+, para proteger el mercado energético, los intereses no solo de los productores, sino también de los consumidores al tener un enfoque responsable hacia los precios, el mercado energético, los acuerdos de productores y consumidores dentro y fuera de la OPEP", indicó el diplomático.El canciller Plasencia señaló que sostuvo reunión completa, cálida y muy cercana con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, donde expresó a nombre de Venezuela su solidaridad con el pueblo y el Gobierno ruso por la actual política de Occidente. Asimismo reiteró que la amistad y compromiso venezolano se manifiestan en el deseo de paz y al denunciar la imposición de sanciones injustas.

