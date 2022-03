https://mundo.sputniknews.com/20220311/ni-un-paso-atras-en-la-autonomia-morena-respalda-a-amlo-ante-injerencia-del-parlamento-europeo-1122993609.html

"Ni un paso atrás en la autonomía": Morena respalda a AMLO ante injerencia del Parlamento Europeo

En un comunicado compartido en las redes sociales del partido creado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Morena emitió su respaldo al... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Luego de que la misiva enviada por el jefe del Ejecutivo de México a los diputados europeos despertara polémica, el partido Morena reiteró su apoyo a López Obrador, fundador de dicho grupo político. En su carta, el mandatario mexicano asegura que el Parlamento Europeo, el cual emitió una resolución en donde México fue calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, tiene una doble moral al exigir seguridad y dotar, a su vez, de armas a Ucrania. "México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora", se lee en el documento que redactó el mismo presidente, quien exige al Parlamento Europeo dejar de ver a México como tierra de conquista. Al respecto, Morena aseveró que apoya los dichos del presidente de México ante lo que calificó como una postura "injerencista" por parte de los representantes europeos. "A lo largo de los años nuestra lucha ha sido por la soberanía, la independencia y la dignidad de nuestro país", se lee en el comunicado del partido, el cual hizo un llamado a la militancia a unirse en defensa de la soberanía del país.

