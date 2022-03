https://mundo.sputniknews.com/20220311/matar-mas-rusos-el-consejo-que-dio-un-experto-en-la-television-espanola-1122996981.html

"Matar más rusos": el consejo que dio un experto en la televisión española

El criminalista forense José Jiménez Planelles fue invitado al programa Horizonte, que conduce el periodista español Iker Jiménez, para hablar sobre qué tipo de armas se utilizan actualmente en Ucrania. Sin embargo, en algún momento de su intervención en este canal de televisión abierta, el experto lanza un comentario luego de que le preguntaron su opinión acerca de la situación en Europa del Este. La parte en la que el especialista sugiere asesinar a más soldados del ejército ruso ya no está disponible ni en la página web del canal Cuatro ni en YouTube ni en las redes sociales del programa. Sin embargo, algunos usuarios, como la escritora y periodista española Olga Rodríguez Francisco, recuperaron el fragmento y lo compartieron en redes sociales.José Jiménez Planelles fue invitado al programa Horizonte para hablar sobre las características de las armas y misiles que se están utilizando en el conflicto que actualmente se desarrolla en Ucrania, mientras en los medios occidentales circula una gran ola de desinformación que ha llevado a muchas empresas informativas a utilizar imágenes hasta de Star Wars que luego dan por verdaderas. El experto comienza su participación hablando de un proyectil de tungsteno e incluso lleva uno con él. "Se lanza y causa el destrozo, no por el explosivo, lo hace por energía cinética, por velocidad. El calor deshace lo que hay dentro, las personas que hay dentro las deja congeladas al instante", explica. Después, habla sobre el C-90, un misil que ha enviado el Gobierno de España y que en realidad es un arma "antitanques o para refugios". Sobre las AK-47, Planelles, quien también es presentado como instructor de operaciones militares, asegura que son armas obsoletas.Además, otro de los participantes del programa, el psiquiatra forense José Cabrera, añade: "Putin está enviando [a Ucrania] soldados de reemplazo que no han luchado nunca en su vida". Y luego sugiere que la estrategia del Gobienro ruso es reservarse sus mejores combatientes para luchar contra Estados Unidos. Operación militar rusaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. A su vez, el Gobierno de Ucrania informa sobre varias víctimas entre civiles.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varios paquetes de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.El 28 de febrero, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones.

