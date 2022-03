https://mundo.sputniknews.com/20220311/mario-teran-el-ultimo-que-vio-vivo-al-che-guevara-1122941508.html

Mario Terán, el último que vio vivo al 'Che' Guevara

Mario Terán, el último que vio vivo al 'Che' Guevara

LA PAZ (Sputnik) — Fue el último hombre que vio vivo a Ernesto 'Che' Guevara, el soldado boliviano que luego, durante más de medio siglo, no pudo apartarse de... 11.03.2022

El suboficial que cumplió la orden de ejecutar al mítico combatiente argentino-cubano el 9 de octubre de 1967, en un cuartucho de escuela en el caserío subtropical de La Higuera, falleció el 10 de marzo en Santa Cruz (este), su residencia en las últimas décadas, luego de tres semanas en terapia intensiva por complicaciones de antiguos males pulmonares, según los médicos.Estaba a punto de cumplir 80 años, de los cuales pasó 55 en una suerte de anonimato con nombre, viviendo del salario militar aunque casi sin concurrir a ningún cuartel y finalmente jubilado, apenas visto en contados momentos fuera de su humilde vivienda.Terán Salazar, nacido el 9 de abril de 1942 en el departamento central de Cochabamba, tenía 25 años cuando jaló el gatillo que lanzó la ráfaga hacia el entonces detenido y herido Guevara, en el cierre fracasado de la mayor aventura guerrillera comunista en el país más pobre de Sudamérica."Sí, soy yo"Terán negó hasta el final de sus días haber sido quien cumplió la orden de ejecutar al Che, aunque en la única entrevista periodística que se sabe que concedió, en 2014 al diario español El Mundo, dio un contradictorio testimonio, negando primero haber sido el ejecutor y admitiendo luego que él era efectivamente el soldado presentado en 1967 en una fotografía como el autor del hecho."No soy yo", dijo en esa entrevista ante la pregunta sobre si él era el que dio muerte a Guevara, escudándose en que había en realidad "dos, tres Marios Teranes", dato que nunca fue confirmado.Y a continuación soltó un "Sí, soy yo" cuando el entrevistador le mostró la fotografía que lo identificaba.El militar retirado Gary Prado, quien como capitán del ejército comandó la escuadra que capturó al Che el 8 de octubre de 2017, confirmó al mismo diario que el hombre de la mentada fotografía era Mario Terán.¿Está seguro de que éste es Mario Terán, el hombre que mató al Che?, preguntó el periodista."Sí. Y no se le puede culpar de lo ocurrido. Las circunstancias le llevaron a eso, no más... Cuando le sacaron esa foto le hice una recomendación: No te metas en este baile, ¡carajo! ¿Por qué le aconsejé que se quedara callado? Para que no hubiera venganza contra él... Y me hizo caso. Fui su instructor en la Escuela de Sargentos durante años. Llegó a suboficial mayor, su grado máximo, y se jubiló. Lo veo ocasionalmente aquí en Santa Cruz", dijo Prado Salmón en esa entrevista de hace siete años.Probablemente el único acto oficial en el que apareció Terán Salazar fue uno del 23 de marzo de 2017, cuando asistió a la conmemoración del 50 aniversario del primer combate entre el ejército boliviano y la guerrilla guevarista.Gobernaba en 2017, como ahora, el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, y esa aparición no sacó a Terán Salazar del ostracismo autoimpuesto, del lado oscuro de la historia oficial que, entonces como ahora, exalta al Che."Cumplida la orden"Diversos relatos sobre los últimos momentos de vida del Che Guevara hablan de un supuesto diálogo entre el guerrillero y Terán, aunque éste nunca confirmó esas versiones, ni publicó relato alguno.De la ejecución de Guevara, la versión más directa conocida es la del coronel Luis Reque Terán, uno de los jefes militares de la operación antiguerrilla, quien dijo, según se consigna en un libro del periodista Carlos Soria Galvarro:"[El general] Zenteno Anaya leyó la orden recibida. El mayor Ayoroa designó al ejecutor. Sonaron varios disparos en el interior de la escuela de La Higuera. Eran las 12 del día 9 de octubre, cuando retumbó el último disparo. El sargento se aproximó al grupo de oficiales, se cuadró y dijo: 'cumplida la orden'. Cinco horas después, el cadáver del Che Guevara era transportado sobre los patines del helicóptero a la localidad de Vallegrande".Prado Salmón relató en su libro La Guerrilla inmolada que Terán fue elegido entre los siete soldados que se ofrecieron como voluntarios para cumplir la orden de ejecución de Guevara, recibida en La Higuera a media mañana del 9 de octubre."Hay que ponerse en el lugar y en el momento. Teníamos soldados muertos también y estábamos con mucha adrenalina allí toditos. Así que cogieron sus carabinas M2, se dieron la vuelta y entraron a los cuartos donde estaban los prisioneros. No hubo palabras ni despedidas ni discursos. No correspondía. Después han aparecido versiones, que si 'apunte bien', que si 'va a matar a un hombre'... El propio Mario Terán no ha hecho nunca una declaración pública. Lo demás son elucubraciones. Ha habido en todos estos años un gran esfuerzo para crear el mito…", escribió Prado Salmón.No había reacciones inmediatas del Gobierno ni de sectores políticos ante el fallecimiento de Terán Salazar, aunque sí decenas de publicaciones de admiradores y detractores en las redes sociales.Entre los escasos detalles divulgados por los medios, destacaba el aviso del deceso emitido por el pastor Raúl Azurduy de la iglesia evangélica a la que estaba ligado Terán Salazar: "Hoy a horas 07:15, hora en Bolivia, falleció el señor suboficial mayor Mario Terán Salazar en Cossmil Santa Cruz. A su señora esposa, sus hijos e hijas mis más sentidos pésame por tan irreparable pérdida".

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

