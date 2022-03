https://mundo.sputniknews.com/20220311/los-huties-atacan-con-drones-refineria-de-la-compania-petrolera-saudi-aramco-1122980773.html

Los hutíes atacan con drones refinería de la compañía petrolera Saudi Aramco

DOHA (Sputnik) — Los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá en Yemen atacaron la refinería de la compañía estatal saudí Saudi Aramco con drones en el marco... 11.03.2022, Sputnik Mundo

No obstante la coalición militar liderada por Arabia Saudí todavía no comentó esta información.Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo Rabu Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí.En represalia por los constantes bombardeos aéreos saudíes en el norte de Yemen, los rebeldes hutíes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.En particular, los hutíes regularmente lanzan operaciones militares contra las instalaciones de la empresa petrolera Saudi Aramco, considerada como una de las mayores compañías del mundo.Según las autoridades de Arabia Saudí, los ataques de los hutíes contra las instalaciones petroleras redujeron la producción de la compañía de 9,8 millones a 4,1 millones barriles diarios, o en un 5% de la producción petrolera global.

