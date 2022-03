https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-viceprimera-ministra-de-ucrania-anuncia-la-apertura-de-nuevas-rutas-humanitarias-1122961575.html

La viceprimera ministra de Ucrania anuncia la apertura de nuevas rutas humanitarias

MOSCÚ (Sputnik) — La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereschuk, ha informado que se abren nuevos corredores humanitarios. 11.03.2022, Sputnik Mundo

internacional

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia notificó anoche que Rusia seguirá abriendo de modo unilateral corredores humanitarios en respuesta a los intentos de Ucrania de obstaculizar la evacuación de los civiles.Al mismo tiempo constató que la apertura de tales corredores efectuada el 10 de marzo "no dio por enésima vez sustanciales resultados positivos por culpa de las autoridades de Kiev".Vereschuk, enumeró las rutas que abre la parte ucraniana, pero no informó sobre los corredores humanitarios abiertos por el Ministerio de Defensa de Rusia.Este ministerio comunicó anteriormente que "con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, la Federación de Rusia declara el régimen de silencio a partir de las 10.00 de la mañana del 11 de marzo de 2022 y está preparada para garantizar los corredores humanitarios (el paso seguro de las personas y el tránsito de los convoyes de autobuses y vehículos particulares)". Los corredores se abrirán desde Kiev, Chernígov, Sumi, Jarkov y Mariúpol.Desde está última ciudad, donde la situación de la población civil es especialmente grave, partirán dos rutas.La parte ucraniana oculta constantemente de los civiles muchos asuntos relativos a la evacuación. Personas que ya lograron salir de Mariúpol refirieron a Sputnik que las tropas ucranianas y las unidades nacionalistas no informan a la población sobre la apertura de los corredores humanitarios y a menudo obstaculizan la evacuación.El 24 de febrero Rusia inició una "operación especial" en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Según el Ministerio de Defensa ruso, la operación especial tiene como objetivo la destrucción de la infraestructura militar ucraniana y no apunta contra las instalaciones civiles.

ucrania

2022

Noticias

ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia