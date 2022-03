https://mundo.sputniknews.com/20220311/la-pandemia-cumple-dos-anos-de-azote-en-cuba-1123005183.html

La pandemia cumple dos años de azote en Cuba

La pandemia cumple dos años de azote en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — El COVID-19 se detectó por primera vez en Cuba el 11 de marzo de 2020, en tres turistas italianos, y dos años después más de un millón de... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T22:25+0000

2022-03-11T22:25+0000

2022-03-11T22:25+0000

américa latina

cuba

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109108/28/1091082868_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_b858ba0bac2fe7ce249358f03eea433b.jpg

Cuba: los motivos del "éxito extraordinario" de sus vacunas contra el COVID-19 Sobre la capacidad de las dosis ante el virus y sus variantes, conversamos con Gerardo Guillén, director de Investigaciones Biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), en Cuba. En otro orden, el presidente peruano Pedro Castillo enfrenta la renuncia de otro ministro. Estas y otras noticias en 'En Órbita'.

El 18 de marzo de 2020 se reportó el primer fallecido a causa del nuevo coronavirus SARS CoV-2 Fue uno de los tres turistas italianos, de 61 años, el primero de las 8.503 personas que han perdido la vida en estos 24 meses a consecuencia del COVID-19.Este mismo día, se reportó también el primer cubano afectado por el virus, en la central provincia de Villa Clara, comenzando una cadena de contagios que en poco tiempo se desplazó por todo el territorio.La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud no tomó por sorpresa a las autoridades sanitarias, que venían siguiendo con cautela los acontecimientos que se habían originado desde finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan (este).Inmediatamente se aplicó el Plan Nacional para la Prevención y Control del Coronavirus y la vigilancia intensiva de los síndromes respiratorios, para identificar y hospitalizar inmediatamente a los casos sospechosos.A su vez, la comunidad científica respondió a un llamado del Gobierno, para comenzar a buscar un inmunizante que permitiera frenar la propagación de esta enfermedad, y que trajo como resultado cinco candidatos vacunales anti-COVID-19, tres de ellos certificados en Cuba para su uso de emergencia –Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala-, empleados en una campaña de vacunación masiva que contribuyó a frenar la proliferación del virus.Colaboración internacionalApenas cinco días después de declararse la pandemia -el 16 marzo de 2020-, Cuba recibió una solicitud de ayuda del crucero británico MS Braemar, que navegaba en aguas del mar Caribe con varios pasajeros contagiados a bordo, y que habían sido rechazados en varios puertos de la región.Respondiendo a la emergencia sanitaria, el buque inglés ancló en la isla y los pasajeros enfermos pudieron ser trasladados a su país de origen.El 22 de ese mes, una brigada de 52 especialistas (36 médicos, 15 licenciados en enfermería y un especialista en logística) pertenecientes al contingente internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias "Henry Reeve", partió rumbo a Lombardía, Italia, iniciando una colaboración que en estos dos años han brindado sus servicios en más de medio centenar de países en el enfrentamiento a la pandemia.Vacunación masivaDespués de que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) diera la autorización para el uso de emergencia de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas, y Abdala, producida en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se emprendió una campaña de inmunización masiva, que un año después alcanzó a más del 90% de la población.Según cifras aportadas por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), hasta el momento se han aplicado 35,1 millones de dosis administradas con estas vacunas de producción nacional.Hasta la fecha, 10,6 millones de personas (94,7% de la población) han recibido al menos una dosis de estas vacunas, y 9,3 millones ya tienen segunda dosis, mientras que 9,8 millones de personas (89,3%) ya completaron el ciclo de vacunación con tres dosis.El presidente Miguel Díaz-Canel destacó los esfuerzos de su país contra la enfermedad. "A dos años del primer caso de COVID-19 en Cuba, nuestro país está en la vanguardia del enfrentamiento y control de la pandemia a nivel mundial. Mérito indiscutible del sistema de Salud en alianza con la Ciencia", publicó en Twitter.

https://mundo.sputniknews.com/20211220/cuba-lidero-en-2021-la-batalla-contra-el-covid-19-en-america-latina-1119511823.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

cuba, covid-19