La Embajada rechaza acusación de Canadá de ataque ruso a hospital en Mariupol

TORONTO (Sputnik) — Las acusaciones del Gobierno canadiense acerca que Rusia está detrás de un ataque a una sala de hospital en la ciudad de Mariupol se basan... 11.03.2022, Sputnik Mundo

"Rusia rechaza inequívocamente las acusaciones infundadas [del] Gobierno canadiense de haber atacado supuestamente un hospital de maternidad en Mariupol. Las imágenes de video y fotos que intentan presentar el edificio del hospital dañado como resultado del 'ataque aéreo ruso' no son más que una mentira flagrante. Es otra más Escandalosa provocación del régimen de Kiev. Un clímax de la campaña de difusión de noticias falsas", dijo la Embajada rusa en un comunicado.La Embajada rusa condenó la historia diciendo que fue un montaje y señaló que los medios canadienses no intentaron verificar de forma independiente la veracidad de las afirmaciones de Kiev.Rusia está realizando ataques en Ucrania con "precisión quirúrgica" y las tropas ucranianas y los batallones neonazis aliados siguen utilizando a la población civil como escudo.El legislador de la oposición ucraniana Illia Kyva, que huyó del país, también dijo que confiaba en que la historia sobre el ataque al hospital de maternidad de Mariupol fuera falsa.El 24 de febrero Rusia inició una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Según el Ministerio de Defensa ruso la operación especial tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Además, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según la ONU.

