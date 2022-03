https://mundo.sputniknews.com/20220311/exbecarios-de-nicaragua-recuerdan-el-nacionalismo-radical-ucraniano-1122996142.html

Exbecarios de Nicaragua recuerdan el nacionalismo radical ucraniano

Exbecarios de Nicaragua recuerdan el nacionalismo radical ucraniano

Durante los años de la Revolución Popular Sandinista (1979-1990), Nicaragua envió a miles de jóvenes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T19:47+0000

2022-03-11T19:47+0000

2022-03-11T19:47+0000

américa latina

nicaragua

centroamérica

ucrania

nacionalismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1122746842_0:233:2894:1861_1920x0_80_0_0_426dbc62ab62699a3f2310ed223b084e.jpg

El objetivo era invertir en una educación de primer mundo para que estos hombres y mujeres aplicaran sus conocimientos en el desarrollo del país centroamericano.En este contexto, muchos llegaron a la Ucrania soviética de los años 80, donde convivieron hasta adentrarse en los sistemas políticos y culturales de este país, hoy enfrentado con Rusia después de que Moscú reconociera a las repúblicas populares de Donetsk y Lungansk, que demandan el cese de los ataques que el Kiev mantiene desde hace ocho años contra poblaciones del Donbás.Nacionalismo extremoPara el exbecario nicaragüense Marvin Vallecillo, el nacionalismo extremo y la xenofobia de un sector de Ucrania no es nada nuevo, le tocó vivirlo en carne propia en Lvov (Leópolis, oeste) entre 1988 y 1994, en los años que aconteció la caída del bloque socialista y se reactivó la extrema derecha ultranacionalista ucraniana, fundada por Stepan Bandera, para muchos un colaborador de los nazis y para otros un héroe nacional.El exbecario nicaragüense, graduado de ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad de Xelminiski de Lvov, relató que los hostigamientos y expresiones de odio se acentuaron contra los extranjeros durante la crisis de la Unión Soviética y los años culminantes del bloque socialistas con el cambio de sistema y gobernanza en Ucrania."Nos vulgareaban [ofender con vulgaridades] en los vehículos, en los buses y cuando estábamos en la universidad", recuerda Vallecillo.Ofensa y golpesNo obstante, señaló que los latinoamericanos eran los menos agredidos, en relación con los golpes que llegó a presenciar contra estudiantes originarios de países de África y Asia.Los cambios devenidos con el derrumbe de la URSS coincidieron con la pérdida electoral del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990 en la nación centroamericana, lo que agravó la situación económica de los nicaragüeses que recibía estipendios del gobierno revolucionario, sin embargo Vallecillo sobrevivió gracias a la solidaridad socialista."Los actos de solidaridad estaban más arraigados en los rusos, aunque había también de parte de algunos ucranianos. Pero los nacionalistas eran duros con nosotros. Los rusos descendientes de Rusia y los profesores [de idiomas] eran los que nos apoyaban, y mis compañeros de clases, por los que tengo un gran agradecimiento y su familias, porque ellos me ayudaron a terminar mis clases porque yo ya estaba en las malas", subrayó Vallecillo.Socialismo y solidaridadFanny Gutiérrez, originaria de Managua, dijo a la Agencia Sputnik, que su estadía como estudiante de ingeniería agrícola en la Universidad de Kiev entre 1985 y 1992 fue gratificante, y lo atribuye al socialismo soviético basado en la solidaridad, la igualdad y equidad entre las personas.En la capital de Ucrania conoció a su esposo, también un exbecario de Nicaragua, y en Kiev nació su hijo Landry. Fanny definió la solidaridad que recibió durante el tiempo de la crianza en la Ucrania soviética como un "gesto de amor"."Todo era solidaridad, después se desunieron y ya después no supe más nada de ellos", dijo la nicaragüense.Los exbecarios nicaragüenses lamentaron la división de los pueblos de la región euroasiática y la superviviencia del nazismo.

https://mundo.sputniknews.com/20220307/por-que-europa-tiene-miedo-a-la-desnazificacion-1122745060.html

https://mundo.sputniknews.com/20220305/un-genocidio-del-que-se-burlan-por-que-europa-no-ve-a-los-nazis-en-ucrania-1122697648.html

nicaragua

centroamérica

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Marcela Rivera

Marcela Rivera

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera

nicaragua, centroamérica, ucrania, nacionalismo