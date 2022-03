https://mundo.sputniknews.com/20220311/este-es-el-modelo-definitivo-de-volkswagen-id-buzz-1122954656.html

La Volkswagen Bulli es como se conoce cariñosamente a la Volkswagen Transporter de primera generación, la VW T1, pero ahora en versión 100% eléctrica y con un... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Este Volkswagen ID. Buzz no reemplaza, de momento, a la VW T6.1, que sigue a la venta con motores de combustión. De hecho, ahora habrá tres modelos Bulli en paralelo: la Volkswagen T6.1 (disponible como Transporter, Caravelle y California) que se lanzó en 2015 y luego se renovó en 2020; el nuevo Volkswagen Multivan, un modelo orientado al ocio, como alternativa a los SUV Premium de gran tamaño, y el primer Bulli que se ofrece con propulsión híbrida enchufable, ya que por primera vez se basa en la plataforma modular transversal MQB.El ID. Buzz se basa, como todos los modelos de la familia ID., en la plataforma modular eléctrica MEB. Está disponible como ID. Buzz, que es la versión para pasajeros, y como ID. Buzz Cargo, que como su propio nombre indica es para labores profesionales de carga.Ambos miden 4.712 mmde largo. En principio se pondrán a la venta con la batalla normal de 2.988 mm. Esto corresponde aproximadamente a la batalla del actual T6.1 que, en cambio, en total es significativamente más larga, ya que mide 4.904 mm, es decir, 19,2 cm más.La altura es de 1.937 mm, por los 1.970 mm de la T6.1, por lo que es 33 mm más baja. En cuanto a la anchura, mide 1.985 mm, es decir, 81 mm más ancho que un T6.1.Respecto a su estética exterior, lo han querido vincular con el Volkswagen T1 original. No, los faros no son redondos como en aquel, pero así pretenden que tenga el mismo aire de familia de toda la familia ID.La carrocería está hasta en cuatro tonalidades diferentes, con la parte superior y la trampilla en forma de V en la parte delantera siempre en color blanco. Además, el logotipo de VW, integrado en el centro, es de mayor tamaño que en el resto de los Volkswagen actuales en homenaje al T1.Algo que también recuerda al modelo clásico es que los voladizos son especialmente cortos y eso es posible porque el sistema de propulsión eléctrica ocupa muy poco espacio. Esto tiene ventajas prácticas, como un aprovechamiento máximo del espacio, unas dimensiones exteriores más compactas que las de un modelo comparable de combustión, así como un radio de giro de solo 11,1 metros, que es pequeño para esta clase de vehículos.Viene de serie con luces LED y opcionalmente se puede montar el sistema LED Matrix IQ.LIGHT. Añade por primera vez una barra transversal entre los faros, que también es de LED si optas por el sistema IQ.LIGHT. Las llantas de serie son de 18", pero se pueden montar hasta de 21".En la parte trasera, el ID. Buzz se distingue del T6.1 por los grupos ópticos traseros LED, que están dispuestos horizontalmente en lugar de verticalmente, y en este detalle muestran una clara proximidad con el nuevo Multivan. Sin embargo, a diferencia del Multivan, los grupos ópticos traseros LED del ID. Buzz están conectados por una tira de luz continua por primera vez en un modelo de Volkswagen Vehículos Comerciales.Según Volkswagen, el interior diseñado como un espacio abierto, con cinco plazas (disposición de asientos 2/3). Respecto a los materiales, no se han empleado materiales de origen animal. Por ejemplo, el aro del volante es de poliuretano, pero tiene aspecto de cuero y ofrece un tacto similar.Y para el tapizado de los asientos y otros elementos del interior se utilizan, entre otras cosas, materiales reciclados del mar y de botellas de plástico. Un tejido llamado 'Seaqual' y que también utiliza, por ejemplo, el Cupra Born.Destacan la consola central deslizante y extraíble, que cuenta con compartimentos portaobjetos adicionales en la zona superior.El maletero ofrece una capacidad de 1.121 litros, con cinco personas a bordo y el borde de carga está bastante bajo, a 619 mm del suelo. En el caso del ID. Buzz Cargo, puede tener dos o tres asientos en la parte delantera y un panel de separación fijo con la zona de carga, el espacio disponible es de 3,9 m3, apto para dos europalets.El sistema de infotainment, está situado en el centro del tablero de mando. El sistema de serie es el Ready 2 Discover Max y viene con una pantalla táctil de 10 pulgadas, mientras que el sistema de navegación Discover Pro opcional apuesta por una pantalla de 12 pulgadas.Debajo del sistema multimedia, como es habitual, se sitúa una barra de control con botones digitales y deslizadores táctiles. También son táctiles los controles del volante.A la derecha del volante hay dos conectores USB-C y un compartimento para guardar el smartphone con función de carga inductiva. En función del equipamiento, hay otras dos tomas USB-C en la consola central; una quinta se encuentra en la puerta del acompañante y otra en cada una de las dos puertas corredizas.Por el momento solo va a ponerse a la venta con una única versión mecánica. Se trata de un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) de potencia y un par máximo de 310 Nm, el mismo que ya utilizan otros eléctricos de la marca y que está integrado en el eje trasero, por tanto, se trata de un modelo de propulsión.La batería es de ión-litio y tiene una capacidad de 77 kWh (82 kWh de capacidad bruta). La potencia de carga es de 11 kW con CA, pero se puede cargar hasta a 170 kW con CC, que es mucho; por tanto, se carga del 5 al 80% en solo 30 minutosю La autonomía total todavía no ha sido declarada, pero debería rondar los 400 km.En cuanto a las prestaciones, Volkswagen ha confirmado que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 145 km/h. Y no hay datos por el momento del 0 a 100 km/h.Estimamos que las versiones de acceso podrían oscilar entre los 47.000 euros con las ayudas del Gobierno. Tanto el ID. Buzz normal como el Cargo se ponen a la venta de forma anticipada en mayo de este mismo año 2022, pero no estará en los concesionarios europeos hasta el tercer trimestre del año. En España será más bien para finales de año.

