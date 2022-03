https://mundo.sputniknews.com/20220311/embajador-ruso-los-paises-que-sancionaron-a-rusia-sufren-las-consecuencias-1122957491.html

Embajador ruso: los países que sancionaron a Rusia sufren las consecuencias

Embajador ruso: los países que sancionaron a Rusia sufren las consecuencias

MANAGUA (Sputnik) — Las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU) a Rusia por la crisis de Ucrania, son una "navaja de doble... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Jojólikov aclaró a la estación televisiva la noticias falsas que promueven los medios bajo la hegemonía de Occidente, cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dominada por los EEUU ha distorsionado el origen y contexto del conflicto agravado desde la última semana de febrero, así como el suministro de armamentos a Ucrania para el ataque a las regiones del Donbás."Después del golpe de Estado [de 2014], como resultado llegó al poder la junta neonazi en Ucrania que empezó a crear un Estado antirruso, los países del Occidente y de la OTAN empezaron a suministrar el armamento al régimen de Kiev y empezaron a adiestrar o capacitar a los militares y además trataron de incentivar al Kiev a entrar en la OTAN", aseguró Jojólikov.Afirmó que Rusia no tiene interés en el uso de armas nucleares, no obstante no es el mismo compromiso de EEUU, pues la OTAN no cumplió "sus promesas" cuando en 2014 y 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk para el fin de la guerra contra los prorrusos del Donbás en el este de Ucrania y de la expansión de la escalada militar de Occidente en la frontera con Rusia."Resultó que no cumplen sus promesas y yo quisiera subrayar que en los documentos doctrinales de la OTAN, Rusia fue declarada como una amenaza mayor principal para la OTAN, nosotros nunca tuvimos en nuestra doctrina la posibilidad de usar primeros las armas nucleares nunca, y por ejemplo los Estados Unidos pueden imaginar la posibilidad de dar un golpe preliminar con las armas nucleares", dijo el embajador ruso para Nicaragua, Honduras y El Salvador.El pasado 7 de marzo el embajador de Rusia en Managua señaló que las sanciones de Occidente "afectarán inevitablemente" el comercio con Centroamérica.A pesar de las alzas esperadas en los productos como fertilizantes, metales y alimentos, incluido el trigo, Khokhólikov se manifestó convencido de que se encontrarán soluciones, pero será inevitable las pérdidas de "tiempo y dinero".El pasado 10 de marzo el ministerio de Defensa de Rusia denunció que el Departamento de Defensa de los EEUU financió la instalación de laboratorios ucranianos para el desarrollo de armas biológicas cerca de la frontera rusa.El 10 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó "firmemente" a Ucrania destruir los laboratorios biológicos para evitar la propagación de "peligrosos patógenos".

