https://mundo.sputniknews.com/20220311/eeuu-agrega-docenas-de-personas-y-entidades-rusas-a-la-lista-de-sanciones-1123003433.html

EEUU agrega docenas de personas y entidades rusas a la lista de sanciones

EEUU agrega docenas de personas y entidades rusas a la lista de sanciones

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está imponiendo sanciones contra decenas de personas y entidades vinculadas al Kremlin por su apoyo a la operación... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T21:49+0000

2022-03-11T21:49+0000

2022-03-11T21:58+0000

economía

sanciones

eeuu

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105587/26/1055872663_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_d43d1482d071ba997bde16ebcb382601.jpg

EEUU sancionó a dos ciudadanos y tres entidades rusas por el supuesto apoyo al programa de desarrollo de armas de destrucción masiva que realiza Corea del Norrte."La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, sancionó hoy a dos ciudadanos y tres entidades por apoyar el desarrollo del programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte", consignó el Tesoro estadounidense.Estados Unidos impuso sanciones contra diez miembros de la junta directiva del Banco VTB."Hoy, la OFAC está designando a diez individuos de la junta directiva del banco VTB: Olga Konstantinovna Dergunova, Vadim Valerievich Kulik, Valerii Vasilyevich Lukyanenko, Anatolii Yuryevich Pechatnikov, Natalia Germanovna Dirks, Maxim Dmitrievich Kondratenko, Erkin Rakhmatovich Norov, Svyatoslav Evgenievich Ostrovsky, Dmitrii Vasilyevich Pyanov, Yuriy Nikolaevich Andresov," dijo el Tesoro en un comunicado.Además, la OFAC anunció que emitió una licencia que autoriza ciertas transacciones con organizaciones no gubernamentales en la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk relacionadas con proyectos humanitarios."Hoy, la OFAC emitió la Licencia General 23 relacionada con Ucrania para autorizar ciertas transacciones que normalmente son incidentales y necesarias para las actividades de las organizaciones no gubernamentales en las denominadas regiones de Ucrania de la República Popular de Donetsk o la República Popular de Lugansk, incluidas las actividades relacionadas con proyectos humanitarios para satisfacer las necesidades humanas básicas, la construcción de la democracia, la educación, los proyectos de desarrollo no comercial y la protección del medio ambiente y los recursos naturales", dijo el Departamento del Tesoro.

https://mundo.sputniknews.com/20220311/eeuu-y-sus-aliados-europeos-despojaran-a-rusia-de-su-estatus-comercial-favorable-1122981949.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanciones, eeuu, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania