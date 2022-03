https://mundo.sputniknews.com/20220311/arte-o-apologia-del-abuso-clasicos-del-cine-que-sexualizaron-a-menores--1123003677.html

¿Arte o apología del abuso? Clásicos del cine que sexualizaron a menores

El cine es una expresión que influye en la forma en la que percibimos la realidad, ya sea para entenderla mejor o hasta para normalizar conductas como el abuso... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Cintas que hoy son clásicos cinematográficos pudieron ser muy diferentes si se hubieran producido en la actualidad, en un contexto en el que la cosificación de las mujeres y la denuncia de los abusos sexuales son luchas vigentes de millones de personas en el mundo, principalmente mujeres.Estos son sólo algunos ejemplos de películas que presentan como romance o simple obsesión situaciones de estupro, pedofilia y de sexualización de adolescentes.Lolita (1962 / 1997)Lolita es un clásico literario y cinematográfico que incluso se convirtió en una referencia cultural para hablar de menores sexualizadas o con una vida sexual activa.La historia originalmente fue escrita por Vladimir Nabokov y su adaptación cinematográfica corrió a cargo de Stanley Kubrick en 1962 y de Adrian Lyle; en ambas versiones se cuenta la historia de un profesor que se enamora de una joven adolescente.La cinta fue criticada por la sexualización de Suey Lyon, quien dio vida a Lolita; sin embargo, quienes defienden la obra consideran que, contrario a exaltar la pedofilia o romantizar el estupro, la intención es precisamente retratar el abuso de poder del profesor, a pesar de que la historia suele asociarse como un romance consensuado y una atracción sexual recíproca.León: el profesional (1994)Una cinta dirigida por Luc Besson y protagonizada por Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman, actriz que debutó en el cine con esta cinta, con tan sólo 13 años.La película cuenta la historia de León, un sicario que cruza camino con una adolescente de 12 años llamada Mathilda (interpretada por Portman), quien le pide que le enseñe cómo vengar la muerte de sus padres asesinados.Las críticas por la sexualización de Natalie Portman han sido constantes desde que salió la película, pero Reno ha defendido su proyecto al señalar que lo que quiso mostrar fue una relación de amor entre los protagonistas, pero la gente la confunde con sexo.Sin embargo, la propia Natalie Portman ha confesado que la forma en que la sexualizaron marcó el inicio de su carrera, pues muchas personas la veían como una Lolita, razón por la que optó por ser una persona seria.Manhattan (1979)Este clásico del polémico director Woody Allen nos cuenta la historia de Isaac Davis, interpretado por el propio Allen, quien es un guionista de 40 años que mantiene una relación sentimental con Tracy, una joven de 17 interpretada Mariel Hemingway, nieta del escritor Ernest Hemingway.La propia Hemingway reconoció que Manhattan no habría podido ser grabada en la actualidad, toda vez que muestra sin ninguna crítica o pena la relación entre una menor de edad y un hombre maduro.A esto se sumaría la denuncia que Mia Farrow, hija de Woody Allen, hizo en contra de su padre a quien acusa de haberla tocado, un caso que recientemente volvió al debate público por la publicación del documental Allen vs. Farrow.El director, quien contrajo nupcias con Soon-Yi, quien fuera su hija adoptiva, siempre ha negado las acusaciones.American Beauty (1999)Película ganadora del Oscar que se considera una sátira que critica las apariencias de la sociedad, la familia, el materialismo y la sexualidad.La cinta es protagonizada por Kevin Spacey, quien da vida a Lester, un ejecutivo de publicidad que siente que su vida ha perdido intensidad. En un momento, se enamora de la amiga de su hija adolescente, Angela (Mena Suvari), imaginándola desnuda sobre una cama de rosas, una ya clásica escena del cine que ha sido replicada varias veces en la cultura popular.Si bien en la cinta nunca se muestra a Angela con Lester, el protagonista sí fantasea y muestra su deseo hacia la joven, aunque finalmente opta por rechazarla tras valorar su vida familiar.Las críticas a la película resurgieron luego de que Spacey fue acusado de abuso sexual por parte de un actor al que conoció en la década de los 80. Aunque el protagonista de House of cards negó la acusación, la revelación fue uno de los mayores escándalos dentro del movimiento Me Too y aún tiene al actor defendiéndose de denuncias por abuso en tribunales.La laguna azul (1980)Un clásico de Hollywood que en su momento fue considerado una parodia, pero que terminó siendo un éxito en taquilla con una segunda parte protagonizada por Milla Jovovich. La cinta fue protagonizada por Brooke Shields, quien con tan sólo 15 años tuvo que rodar una película cuyo guion incluye masturbaciones, escenas de desnudos y situaciones de incesto.Si bien para las escenas de desnudos se utilizó a una doble de 32 años, el director Randal Kleiser no se salvó de las críticas por la evidente sexualización de los jóvenes en pantalla.Taxi Driver (1976)El gran clásico de Martin Scorsese protagonizado por Robert de Niro nos cuenta la historia de Travis Bickie, un marine de Estados Unidos que regresa de la Guerra de Vietnam y enfrenta problemas para retomar su vida debido a que padece de un desorden de estrés postraumático.En medio de su crisis existencial, Travis conoce a Iris, interpretada por Jodie Foster, una adolescente que es esclava sexual en un prostíbulo. El protagonista fantasea con liberarla, acción que consigue al final de la película.La cinta fue muy criticada por la sexualización de Foster, quien tenía apenas 12 años cuando actuó en la cinta. Al respecto, la propia actriz ha dicho que no le parece que la película tenga la intención de sexualizar al personaje, sino que más bien intenta mostrar una dura realidad que atraviesan miles de jóvenes en todo el mundo.

