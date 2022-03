https://mundo.sputniknews.com/20220311/armisticio-entre-el-ejecutivo-y-el-legislativo-de-peru-1122999670.html

Armisticio entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú

Armisticio entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú

LIMA (Sputnik) — El miércoles 9, el pleno del Congreso de Perú otorgó su respaldo al gabinete presidido por el primer ministro, Aníbal Torres, a pesar de su...

El partido de Gobierno, Perú Libre (izquierda), tenía 37 integrantes al inicio de la gestión de Castillo en julio de 2021. Luego algunos se separaron para formar la bancada de Perú Democrático, pero finalmente son políticos de izquierda.Este grupo, junto a la bancada de Juntos por el Perú —izquierda y con cinco integrantes—, son las dos únicas fuerzas que, se supone, tendría el presidente a su favor en un parlamento unicameral de 130 representantes. El resto son partidos de derecha o centroderecha que se entenderían como la oposición mayoritaria.Sin embargo, con el gabinete de Aníbal Torres ya son tres los equipos ministeriales en la gestión de Castillo que son respaldados por el supuesto Congreso mayoritariamente opositor, ¿qué sucede?Por cómo se votó a favor del gabinete Torres, solo tres partidos de derecha —Fuerza Popular (fujimorista), Renovación Popular y Avanza País— fueron consistentes en su oposición. El resto se dividió en su apoyo y, sumados a los votos de la izquierda, al final lograron la mayoría simple que requería el Ejecutivo.Oposición a mediasEn Perú, ambos poderes del Estado tienen lo que podríamos llamar una "bomba nuclear" para acabar con el otro. El Congreso tiene a la destitución presidencial por incapacidad moral del mandatario, mientras que el Ejecutivo tiene a la disolución del parlamento si este le niega su respaldo por dos veces a sus políticas de gobierno, como sucedería si le niega el respaldo a un gabinete ministerial.En caso se destituya al presidente, asumiría la vicepresidenta, Dina Boluarte. En caso que se disuelva al Congreso, el mandatario convocaría a elecciones legislativas, cesando a todos los actuales congresistas.Entonces, ¿por qué el Congreso no se opone a Castillo aún o lo destituye? El parlamento ya intentó destituir el año pasado a Castillo, sin éxito, por cierto. Al parecer detrás de todo esto está el temor de ambos poderes de perder más de lo que podrían ganar si se enfrascan en un enfrentamiento grave.Los congresistas estarían buscando conservar sus cargos y eso explicaría que eviten un conflicto que pueda generar que el presidente disuelva el parlamento y los cese. El presidente, por su lado, parece que solo desearía permanecer en un gobierno débil, con un Congreso que le genera problemas de tanto en tanto, pero que es preferible a quedarse fuera del cargo.Sin embargo, este status quo no sólo está determinado por los intereses de cada poder del Estado sino también por el crucial apoyo ciudadano, un apoyo que ninguno de los dos tiene pues el presidente es desaprobado por un 66% de los peruanos y el Congreso por un 70%.Que se vayan todosEn este escenario, tanto los parlamentarios como el presidente saben que no tienen el respaldo popular que legitime su voluntad de acabar con su adversario y, más contundente aún, saben que un 75% de peruanos desea que ambos poderes se vayan y se convoque a nuevas elecciones generales, algo que es improbable legalmente de realizar, pero la lectura del ánimo de la calle es importante para cualquier cálculo político.Por otro lado, es importante señalar el desgaste del discurso de la derecha opositora más recalcitrante que advirtió de los peligros de un gobierno "comunista" de Castillo, y que aún lo sigue haciendo.La realidad ha demostrado que, a pesar de los diversos lados flacos que tiene la administración del presidente, su gobierno no es siquiera socialista, por lo que los argumentos de la derecha han perdido notablemente arraigo en la población. Muy pocos les creen.Así, en medio de escándalos de corrupción tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pareciera que las cosas no pasarán a mayores en tanto ambos saben que en el enfrentamiento tienen más que perder que ganar, y la ciudadanía no desea protestar contra ninguno mientras esa protesta signifique la victoria del otro, pues aborrecen a ambos casi por igual.

