Un 26% de peruanos aprueba la gestión del presidente Pedro Castillo

Un 26% de peruanos aprueba la gestión del presidente Pedro Castillo

LIMA (Sputnik) — Un 26% de peruanos aprueba la gestión del presidente de ese país, Pedro Castillo, mientras que un 66% la desaprueba, reveló este jueves un... 10.03.2022

américa latina

perú

pedro castillo

"En general, ¿diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo? Aprueba: 26%. Desaprueba: 66%. No precisa: 8%", se indica en el sondeo publicado por el diario local El Comercio.El estudio se realizó el 8 de marzo en un universo de 1.206 entrevistados en los 24 departamentos existentes en Perú.En febrero, Ipsos realizó otro sondeo en el que la aprobación de Castillo era del 25%, su desaprobación era del 69%, mientras que un 6% de ciudadanos no manifestaba opinión.Así, entre febrero y marzo la aprobación del presidente subió 1 punto porcentual y su desaprobación cayó 3 puntos.Por otro lado, el mismo sondeo indica que la aprobación a la gestión del Congreso legislativo es de 20%, su desaprobación del 70%, mientras que un 10% de entrevistados no da opinión.

perú

2022

Noticias

perú, pedro castillo