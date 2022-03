Sigue minuto a minuto: las 15 días tras el inicio de la operación militar de Rusia

Rusia cuestiona la instrumentalización del Consejo de Europa por parte de la OTAN

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que el país no será partícipe de la transformación del Consejo de Europa en una arena para el narcisismo de la OTAN y la Unión Europea.



"Rusia no será cómplice de la transformación de esta antigua organización europea, por parte de la OTAN y la UE que le sigue obedientemente, en otra plataforma para los conjuros sobre la supremacía occidental y el narcisismo. Que disfruten de sus conversaciones entre ellos, pero sin Rusia ", subrayó la institución en un comunicado.



La Cancillería denunció que "los países hostiles de la OTAN y la Unión Europea, abusando de su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, continúan con la destrucción del Consejo de Europa y del espacio común humanitario y de derecho en Europa".



"La evolución de los sucesos es irreversible. Rusia no tiene la intención de resignarse frente a los actos disruptivos de Occidente que tratan de sustituir el derecho internacional, que pisotean Estados Unidos y sus satélites, con su orden basado en reglas", señaló.