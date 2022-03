https://mundo.sputniknews.com/20220310/mujeres-venezolanas-emprenden-para-superar-crisis-por-covid-19-1122882262.html

Mujeres venezolanas emprenden para superar crisis por COVID-19

Mujeres venezolanas emprenden para superar crisis por COVID-19

"En medio de la pandemia, en medio de las medidas de confinamiento no nos quedó de otra que reinventarnos para generar ingresos y sacar adelante nuestros hogares", dijo a esta agencia Ambar Aular, quien junto a su madre se inició en el sector panadero.Dubraskelis Trompiz comentó a la Agencia Sputnik que tras vivir cuatro años en Perú decidió volver a su país y, pese a haberlo hecho en medio de la pandemia, encontró en la repostería un oficio que le permitió garantizar el sustento de su hogar.Trompiz vive en el oeste de Caracas junto a su esposo y sus tres hijos, pese a contar con vivienda y vehículo propio comenta que en el mercado laboral formal no generaría los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de su familia.Salario mínimo de 29 dólaresEl salario mínimo de los trabajadores se estableció el pasado 3 de marzo en medio Petro (Moneda Digital).Según la página del Banco Central de Venezuela, la criptomoneda venezolana se cotiza el 9 de marzo en 253 bolívares, lo que ubica el salario mínimo de ese país en 126 bolívares, equivalente a 29 dólares.Por ello, la emprendedora venezolana afirmó que con dos salarios mínimos, el de ella y su esposo, no podrían garantizar los alimentos de cesta básica, ni los costos de la educación de sus tres hijos.De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), para adquirir la canasta básica en el país en el mes de enero se requerían al menos 365 dólares, cerca de 13 salarios mínimos.En ese sentido, Trompiz comentó a esta agencia que gracias a su emprendimiento de repostería su familia ha podido sortear los embates de la economía venezolana.El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reconocido en varias oportunidades lo afectado que se encuentra el salario de los trabajadores, y ha asegurado que es una de las consecuencias de la guerra económica contra su Gobierno.En los últimos ocho años, Venezuela afrontó una hiperinflación que desplomó la moneda nacional y por ende el nivel adquisitivo de la población.Según datos del Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada llegó al 631,1% en noviembre de 2021.Mientras, en 2020 fue de 2.960% y en 2019 de 9.586%, de acuerdo a cifras publicadas por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).En este contexto de inflación y cambios drásticos en las políticas económicas, las mujeres emprendedoras consultadas por Sputnik, aseguraron que es vital saber adaptarse para subsistir.

