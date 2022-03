https://mundo.sputniknews.com/20220310/macron-ve-imposible-iniciar-el-ingreso-de-ucrania-en-la-ue-en-este-momento-1122928684.html

Macron ve imposible iniciar el ingreso de Ucrania en la UE en este momento

PARÍS (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que no considera posible iniciar el procedimiento para que Ucrania se adhiera a la Unión... 10.03.2022, Sputnik Mundo

No obstante, la UE no debería nunca cerrar la puerta para Ucrania, destacó.En cuanto a Moldavia, Macron la tildó de "un país que depende del gas ruso", al agregar que la situación se complica por el flujo de refugiados ucranianos."No podemos abandonar a Moldova en este camino", enfatizó el presidente francés.Asimismo, Macron constató que no hay posibilidad de resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática en un futuro cercano.El mandatario francés destacó que volverá a conversar con Putin en breve para saber si hay avances y señaló que seguirá haciendo esfuerzos para encontrar una solución.El pasado 28 de febrero Volodímir Zelenski firmó una solicitud de ingreso de Ucrania a la UE, mientras Georgia y Moldavia lo hicieron el jueves pasado.El 1 marzo el Parlamento Europeo apoyó una resolución para otorgar a Ucrania el estatus de país candidato. Anteriormente, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó que la petición de Kiev se consideraría "en un futuro próximo".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales, incluido el cierre de su espacio aéreo para los aviones rusos.

