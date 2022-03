https://mundo.sputniknews.com/20220310/lo-mas-tierno-que-veras-hoy-salvan-a-perro-que-ingreso-a-las-vias-del-metro-de-la-cdmx-1122939618.html

Lo más tierno que verás hoy: salvan a perro que ingresó a las vías del Metro de la CDMX

El perrito descendió a las vías en la estación Moctezuma, en la zona oriente de la Ciudad de México, lo que entorpeció la circulación de trenes, informaron las autoridades del sistema de transporte.Elementos del Metro y uniformados de la policía implementaron una maniobra de rescate para retirar al can de las vías y agilizar el traslado de los trenes.Para este tipo de eventos, el Metro de la Ciudad de México cuenta con un Centro de Transferencia Canina (CTC) el cual opera desde 2017 en donde se brinda refugio a los perros y gatos que son rescatados de las vías o zonas de riesgo de algunas de las 195 estaciones que conforman este sistema de transporte colectivo.Este lugar funciona por medio de donaciones de los ciudadanos y el protocolo dicta que cuando un can o un gato es rescatado, primero se anuncia por si alguien lo reclama; si esto no ocurre se pone en adopción. La línea 1 abarca 18,82 kilómetros, con 16,6 kilómetros en servicio y el resto para maniobras, además de contar con 20 estaciones, según información oficial del metro de la capital del país. El primer tramo fue inaugurado en 1969, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz

