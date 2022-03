https://mundo.sputniknews.com/20220310/las-plantas-de-interior-pueden-proteger-tus-pulmones-1122881295.html

Las plantas de interior pueden proteger tus pulmones

Una nueva investigación descubrió que almacenar tres plantas en macetas puede protegerte contra un contaminante del aire nocivo. 10.03.2022, Sputnik Mundo

En declaraciones a Lorraine de ITV, el doctor Amir informó sobre la contaminación del aire que se filtra en los pulmones y puede causar graves "daños en los pulmones y exacerbar cosas como el asma y la bronquitis". El doctor Amir se refería a los peligros que plantea el dióxido de nitrógeno, que emiten los escapes de los automóviles y las centrales eléctricas. El contaminante nocivo también puede infiltrarse en su hogar.Durante una serie de experimentos en los que estudiaron plantas de interior comunes expuestas al dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante común, los investigadores calcularon que, en algunas condiciones, las plantas podrían "limpiar" el NO2 hasta en un 20 por ciento, explicó el documento de ITV. El estudio que citó está publicado en Air Quality Atmosphere and Health.Entre las plantas señaladas por el doctor Amir está el lirio de la paz (Spathiphyllum wallisii), planta de maíz (Dracaena fragrans) y helecho arum (Zamioculcas zamiifolia).Colocaron cada planta en una cámara de prueba que contenía niveles de NO2 comparables a una oficina situada junto a una calle muy transitada. Durante un período de una hora, el equipo calculó que todas las plantas, independientemente de la especie, pudieron eliminar alrededor de la mitad del NO2 en la cámara.“Las plantas que elegimos eran todas muy diferentes entre sí, pero todas mostraron habilidades sorprendentemente similares para eliminar el NO2 de la atmósfera. Esto es muy diferente de la forma en que las plantas de interior absorben CO2 en nuestro trabajo anterior, que depende en gran medida de factores ambientales como el día o la noche, o el contenido de agua del suelo”, dice el investigador jefe, doctor Christian Pfrang.En una pequeña oficina mal ventilada con altos niveles de contaminación del aire, calcularon que cinco plantas de interior reducirían los niveles de NO2 en alrededor de un 20%. En un espacio más grande, el efecto sería menor: 3,5 por ciento, aunque este efecto aumentaría al agregar más plantas.Si bien los efectos de las plantas en la reducción de NO2 son claros, el mecanismo preciso por el cual lo hacen sigue siendo un misterio.El doctor Pfrang agregó: “No creemos que las plantas estén utilizando el mismo proceso que utilizan para la absorción de CO2, en el que el gas se absorbe a través de los estomas en las hojas. No hubo indicios, incluso durante experimentos más largos, de que nuestras plantas liberaran el NO2 a la atmósfera, por lo que es probable que se esté produciendo un proceso biológico que también involucre al suelo en el que crece la planta, pero aún no sabemos qué es”.Según Tijana Blanusa, científica hortícola principal de RHS y una de las investigadoras involucradas en el estudio, “Esto complementa los esfuerzos de RHS para comprender los detalles científicos detrás de lo que sabemos que es una pasión popular. Comprender los límites de lo que podemos esperar de las plantas nos ayuda a planificar y asesorar sobre combinaciones de plantas que no solo se ven bien sino que también brindan un importante servicio ambiental”.El nuevo proyecto, financiado por Met Office, utilizará instrumentos móviles de medición de la calidad del aire para identificar contaminantes y probar sus efectos tanto en espacios residenciales como de oficinas, produciendo una gran cantidad de datos para informar el desarrollo de la herramienta.

