https://mundo.sputniknews.com/20220310/la-salida-de-rusia-del-consejo-europeo-no-afectara-los-derechos-de-los-rusos-1122894036.html

La salida de Rusia del Consejo Europeo no afectará los derechos de los rusos

La salida de Rusia del Consejo Europeo no afectará los derechos de los rusos

MOSCÚ (Sputnik) — La retirada de Rusia del Consejo Europeo no impactará negativamente en los derechos de los ciudadanos del país, declaró el jefe del comité... 10.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-10T09:46+0000

2022-03-10T09:46+0000

2022-03-10T09:58+0000

rusia

consejo europeo

andréi klishas

europa

operación militar especial de rusia en ucrania

economía

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105575/43/1055754302_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ddb44ea3c59c7a0497b256a3dd31e3e7.jpg

El senador también señaló que apoya la declaración del Tribunal Constitucional de Rusia sobre su retiro de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos "debido a la extrema politización" de sus actividades.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció este 10 d emarzo que la Federación de Rusia no participará "en la transformación por parte de la OTAN, y de la UE que sigue de forma obediente" del Consejo Europeo, una de las organizaciones veteranas de Europa, en un foro donde los reunidos, "presa del narcisismo, no se cansan de proclamar la superioridad el mundo occidental", y agregó: "qué se deleiten comunicándose entre ellos, en ausencia de Rusia". La nacionalización no es la única respuestaEl secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, dijo el 7 de marzo que esta formación política, que controla 325 de los 450 escaños en la Cámara Baja, propone nacionalizar las fábricas de aquellas empresas que suspenden o cierran su negocio en Rusia en el contexto de la operación militar lanzada en Ucrania.El Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, a su vez, propuso este 9 de marzo colocar bajo administración externa, por un plazo de seis meses, las empresas con más del 25% de participación extranjera que hayan abandonado el mercado ruso.Los propietarios originales que decidan reanudar las operaciones en Rusia o vender su participación podrán exigir por vía judicial el cese de la gestión externa, según el ministerio que atribuyó esa iniciativa a la necesidad de preservar empleos.Desde la Federación de los Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR), recordaron que el Código de Trabajo estipula pagos obligatorios en casos de inactividad forzosa (de al menos dos terceras partes del sueldo medio cuando la inactividad ocurre por culpa del empleador).Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU y Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Por su parte, el Gobierno de Rusia añadió decenas de nuevos nombres a la lista de "países inamistosos".Para realizar transacciones con nacionales y empresas de estas naciones, las entidades rusas tendrán que solicitar el visto bueno de la comisión gubernamental para el control de inversiones extranjeras.Actualmente, figuran en la lista Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Islandia, Japón, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, San Marino, Singapur, Suiza, Taiwán, los 27 miembros de la Unión Europea y Ucrania.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más sancionado del mundo, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 2.800 nuevas medidas restrictivas.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-afirma-que-prepara-su-respuesta-economica-a-las-sanciones-occidentales-1122828979.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, consejo europeo, andréi klishas, europa, operación militar especial de rusia en ucrania, sanciones