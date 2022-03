https://mundo.sputniknews.com/20220310/la-embajada-de-eeuu-en-cuba-aclara-dudas-respecto-a-eventual-apertura-de-servicios-consulares-1122918294.html

La Embajada de EEUU en Cuba aclara dudas respecto a eventual apertura de servicios consulares

La Embajada de EEUU en Cuba aclara dudas respecto a eventual apertura de servicios consulares

LA HABANA (Sputnik) — La Embajada de EEUU en Cuba divulgó respuestas e indicaciones vinculadas con el reinicio limitado de la tramitación de visas de... 10.03.2022

"¿Tiene preguntas sobre la reiniciación limitada de la tramitación del visado de inmigrante por parte de la Embajada? Puede encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes en el siguiente enlace: https://cu.usembassy.gov", publicó la Embajada estadounidense en su cuenta en Twitter.La sede diplomática de EEUU en Cuba precisó en la nota que todavía no se podrá informar sobre el tipo de categorías de visado que se ofrecerán, pero confirmó que continuarán proporcionando servicios esenciales a los ciudadanos estadounidenses y una limitada tramitación de visados de emergencia para no inmigrantes.Como consecuencia de la limitación de los servicios consulares en la sede diplomática en Cuba, el documento especifica que "la mayoría de los casos de visado de inmigrante cubano se seguirán tramitando en la Embajada en Georgetown (Guyana) o en otras embajadas de Estados Unidos en terceros países".Respecto al Programa de Reunificación Familiar para Cubanos, a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nota asegura que permanece suspendido."El Programa de Reunificación Familiar para Cubanos también es una prioridad y USCIS está trabajando con el Departamento de Estado para evaluar las opciones operativas para reanudar el procesamiento de este programa en La Habana (…) No hay una fecha de inicio programada en este momento", subraya el documento.A su vez, aseguró seguir comprometido con los acuerdos migratorios bilaterales suscritos en 1994, y donde EEUU se comprometió a otorgar 20.000 visas anuales a los solicitantes cubanos para facilitar una migración "segura y legal", pero —añadió— "no tenemos un estimado de cuántos documentos de viaje se emitirán este año".Por su parte, el Gobierno de Cuba denunció en reiteradas ocasiones que estos acuerdos han sido violados sistemáticamente, lo que estimula la migración insegura, irregular y desordenada desde la isla hacia EEUU por rutas peligrosas.

