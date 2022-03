https://mundo.sputniknews.com/20220310/grossi-ve-constructivas-las-negociaciones-con-lavrov-sobre-plantas-nucleares-en-ucrania-1122910681.html

Grossi ve constructivas las negociaciones con Lavrov sobre plantas nucleares en Ucrania

ANTALYA, TURQUÍA (Sputnik) — El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó de constructivas las... 10.03.2022

El encuentro se celebró en los márgenes del Foro Diplomático de Antalya, ciudad en el sur de Turquía.El jefe del organismo internacional informó haber debatido con el canciller ruso plantas nucleares y otras instalaciones en Ucrania, y señaló que la organización busca las vías para garantizar la seguridad.Grossi destacó que de momento no hay decisión exacta sobre la reunión trilateral Rusia-Ucrania-OIEA, agregando que las partes están discutiendo el mejor formato para lograr resultados.Después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, las fuerzas rusas tomaron bajo su control dos de las cinco centrales nucleares situadas en territorio de Ucrania: la de Chernóbil (desactivada), escenario del accidente nuclear más grave de la historia que se produjo el 26 de abril de 1986, y la de Zaporiyia (en servicio), que hoy es la mayor de Europa.El 9 de marzo Grossi se mostró preocupado por los informes ucranianos de que la central de Chernóbil fue desconectada de las fuentes de electricidad externas. Sin embargo, después aclaró que esa desconexión "no tendrá un impacto crítico en las funciones básicas de seguridad en el sitio donde se ubican las instalaciones de gestión de residuos radioactivos".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

