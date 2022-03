https://mundo.sputniknews.com/20220310/el-peligro-que-se-esconde-en-los-granos-y-cereales-si-no-son-remojados-antes-de-consumirlos-1122898910.html

El peligro que se esconde en los granos y cereales si no son remojados antes de consumirlos

A pesar de los m煤ltiples beneficios que poseen los cereales, granos y semillas, es mejor no consumirlos sin que hayan sido remojados o procesados. De lo... 10.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-10T11:28+0000

2022-03-10T11:28+0000

2022-03-10T11:28+0000

estilo de vida

馃 alimentaci贸n

馃挆 salud

granos

cereales

semillas

Casi todas las personas que cocinan cereales, granos y semillas suelen remojarlos en agua antes de prepararlas para que se cocinen m谩s r谩pido. Lo que pocos saben es que este procedimiento puede prevenir la anemia.Seg煤n explic贸 la endocrin贸loga Zujr谩 P谩vlova al portal DoctorPiter, el remojo de estos alimentos no solo es necesario por razones culinarias, sino tambi茅n por razones de salud, ya que el ser humano no tiene ninguna protecci贸n en su digesti贸n contra el 谩cido f铆tico, un 谩cido org谩nico que impide la absorci贸n del hierro, el zinc, el f贸sforo del calcio y otros minerales, prote铆nas y grasas 煤tiles para el organismo.A diferencia de los humanos, los animales no tienen ning煤n problema con estos productos. Por ejemplo, en las aves, el grano se digiere despu茅s de la fermentaci贸n en el bocio. Los rumiantes tienen las enzimas necesarias en sus est贸magos para digerir los granos y los cereales. Mientras que los roedores entierran primero el alimento en el suelo y luego se comen sus reservas.La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) calific贸 al 谩cido f铆tico como una de las principales causas de anemia ferrop茅nica en los veganos. Esta sustancia abunda en alimentos como: avellanas, almendras, nueces, alubias, guisantes, lentejas, soja, man铆, avena, arroz, trigo, semillas de girasol, s茅samo, lino y otros.P谩vlova aclar贸 que esto no deber铆a hacer que las personas dejen de consumir estos alimentos que son excelentes fuentes de sustancias 煤tiles y micronutrientes, ya que se puede evitar el riesgo prepar谩ndolos adecuadamente.En primer lugar, el 谩cido f铆tico puede eliminarse mediante un tratamiento t茅rmico que puede eliminar el 30%-35% de esta sustancia. Adem谩s se puede remojar los alimentos. Sin embargo, este procedimiento requiere tiempo: por ejemplo, la avena debe mantenerse en agua durante 10-12 horas, el arroz blanco durante nueve horas, el arroz integral durante 12 horas, la cebada perlada durante seis horas, el trigo sarraceno durante cinco horas y la quinoa durante tres horas.Al remojar estos alimentos se puede a帽adir zumo de lim贸n o vinagre al agua. Otra forma de remojar los productos es en suero de leche, esto ayudar谩 a eliminar el 谩cido f铆tico en la medida de lo posible. Por 煤ltimo, se puede tostar los granos, lo que eliminar谩 el 40% del 谩cido.La endocrin贸loga Zujr谩 P谩vlova aconsej贸 utilizar una combinaci贸n de varios m茅todos.

2022

馃 alimentaci贸n, 馃挆 salud, granos, cereales, semillas