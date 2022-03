https://mundo.sputniknews.com/20220310/el-oiea-establece-un-dialogo-directo-entre-rusia-y-ucrania-sobre-seguridad-nuclear-1122935490.html

El OIEA establece un diálogo directo entre Rusia y Ucrania sobre seguridad nuclear

VIENA (Sputnik) — El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consiguió establecer un diálogo directo sobre seguridad nuclear entre Rusia y Ucrania... 10.03.2022, Sputnik Mundo

"Mi principal objetivo era establecer un diálogo directo al más alto nivel, es muy importante enviar mensajes clave sobre las acciones propuestas. Y eso se ha logrado", dijo Grossi ante la prensa a su llegada a Viena.Además, declaró que Moscú y Kiev están dispuestos a cooperar con el OIEA en materia de seguridad nuclear en Ucrania.A la pregunta de si Rusia y Ucrania habían asegurado al OIEA que no utilizarían armas cerca de las instalaciones nucleares, Grossi respondió que no, ya que los participantes de las negociaciones no debatieron en detalle el tema.Este 10 de marzo, Grossi se entrevistó con los cancilleres de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, así como con las delegaciones de los dos países en la ciudad turca de Antalya.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

