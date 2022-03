El Kremlin: si alguien ataca a los militares rusos con armas, se convertirá en un objetivo

https://mundo.sputniknews.com/20220310/el-kremlin-si-alguien-ataca-a-los-militares-rusos-con-armas-se-convertira-en-un-objetivo-1122893675.html

Anteriormente se había informado de que Volodímir Zelenski había firmado una ley que permite a todos los residentes de Ucrania usar armas durante la ley marcial. Según él, la feroz resistencia armada ofrecida por los batallones nacionalistas, los batallones Bandera, "está obligando a devolver el fuego". Salida de Rusia del Consejo de EuropaPeskov también comunicó que la salida de Rusia del Consejo de Europa supone que Moscú abandonará todos sus institutos.El portavoz se negó a decir bajo qué condiciones Rusia podría volver al Consejo de Europa, explicando que sería más apropiado preguntárselo al Ministerio ruso de Exteriores.A su vez, el propio Ministerio de Exteriores más temprano publicó un comunicado en el que no descarta la posibilidad de que Rusia abandone el Consejo de Europa.Conversaciones directas de Putin y ZelenskiAsimismo, Kiev no deja de proponer las conversaciones directas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.Bombardeo de MariúpolAdemás, el Kremlin asegura que no tiene información exacta sobre el bombardeo de un hospital materno-infantil en la ciudad ucraniana de Mariúpol."Sin duda alguna preguntaremos a nuestros militares, porque no tenemos información exacta sobre lo que ocurrió allí, seguramente los militares proporcionarán alguna información", dijo a los periodistas.La víspera en internet se difundieron imágenes de lo que se afirmaba que era un hospital materno-infantil destruido en Mariúpol. Kiev atribuyó el ataque al Ejército ruso.La semana pasada la organización internacional humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de catástrofe humanitaria la situación en la ciudad, afirmando que los hospitales, supermercados y edificios residenciales fueron dañados seriamente.Según MSF, en Mariúpol no hay agua potable, electricidad ni calefacción, casi no hay alimentos, el servicio telefónico e internet no funcionan.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró el 7 de marzo que Rusia podría parar la operación "al instante" si Ucrania acepta sus condiciones, entre las que mencionó garantías constitucionales de neutralidad, así como el reconocimiento de las repúblicas de Donbás y de la soberanía rusa sobre Crimea.

