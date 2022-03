https://mundo.sputniknews.com/20220310/eeuu-anuncia-que-no-hay-conversaciones-en-curso-sobre-importacion-de-petroleo-de-venezuela-1122930710.html

EEUU anuncia que no hay conversaciones en curso sobre importación de petróleo de Venezuela

EEUU anuncia que no hay conversaciones en curso sobre importación de petróleo de Venezuela

WASHINGTON (Sputnik) — Por el momento no hay discusiones en curso sobre las importaciones de petróleo venezolano, dijo la secretaria de prensa de la Casa... 10.03.2022, Sputnik Mundo

"Si bien son un gran productor de petróleo, en este momento no se hay una conversación sobre la importación de su petróleo", dijo Psaki en una sesión informativa.Más temprano EEUU anunció que podría reducir las restricciones económicas a Venezuela luego de la prohibición de las importaciones de petróleo y otros productos de energía de Rusia, pero la decisión final dependerá del resultado de las conversaciones en Caracas y la oposición, informó Bloomberg citando a un alto funcionario de Gobierno.Están en curso las conversaciones sobre el comercio de petróleo a nivel general y funcionarios estadounidenses, que visitaron Venezuela el 5 de marzo, no se comprometieron a una relajación de las sanciones, explica el informe.Durante el fin de semana, una delegación de EEUU realizó una visita a Venezuela para discutir una serie de asuntos, que incluían la seguridad energética y la salud de los estadounidenses detenidos en el país latinoamericano, dijo la Casa Blanca.El 8 de marzo por la noche, el presidente Joe Biden anunció la liberación por parte de Venezuela de los ciudadanos estadounidenses Jorge Fernández y Gustavo Cárdenas, uno de los seis ejecutivos de Citgo arrestados en el país en 2017.Un alto funcionario de Gobierno de EEUU precisó que Venezuela no le ofreció a Washington petróleo a cambio de los estadounidenses detenidos en el país.

