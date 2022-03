https://mundo.sputniknews.com/20220310/eeuu-afirma-que-brindo-asistencia-en-bioseguridad-a-unos-12-biolaboratorios-en-ucrania-1122916610.html

EEUU afirma que brindó asistencia en bioseguridad a unos 12 biolaboratorios en Ucrania

EEUU afirma que brindó asistencia en bioseguridad a unos 12 biolaboratorios en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Ucrania opera alrededor de una docena de biolaboratorios involucrados en biodefensa y salud pública a los cuales el Gobierno...

Agregó que EEUU no cree que Ucrania esté buscando armas biológicas o nucleares."Estamos proporcionando una enorme cantidad de inteligencia" a UcraniaEstados Unidos está proporcionando a Ucrania una enorme cantidad de inteligencia en medio de la operación militar especial de Rusia en el país, afirmó Haines."Estamos proporcionando una enorme cantidad de inteligencia", afirmó Haines.Postura nuclear de RusiaEEUU aún no ha notado ningún cambio en la postura nuclear de Rusia con respecto a momentos previos de tensión, incluidos los relacionados con Crimea y Siria, dijo Haines.Central nuclear de ChernóbilLa situación en central nuclear de Chernóbil es una preocupación para EEUU, pero no ve señales que lleven a pensar en una "crisis total", dijo este jueves la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines."Yo entiendo que debemos estar preocupados pero no hemos visto nada aún que pueda llevarnos de la preocupación a, ya saben, una crisis total", sostuvo Haines.El 9 de marzo el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, dijo que la ONU no tiene por el momento información que confirme los informes de Rusia sobre la existencia de una decena de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania que supuestamente estaban desarrollando armas biológicas.Más temprano el 9 de marzo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, exigió explicaciones a EEUU sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.El 8 de marzo pasado, Nuland, reconoció que en Ucrania hay "instalaciones de investigación biológica" y que a Washington le preocupa mucho que las tropas rusas se hagan con su control.Según Nuland, EEUU está trabajando con Ucrania para evitar que algunos de estos materiales de investigación caigan en manos de las fuerzas rusas.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

