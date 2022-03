https://mundo.sputniknews.com/20220310/economista-indio-las-economias-emergentes-deben-diversificar-sus-reservas-de-divisas-sin-el-dolar-1122947164.html

Economista indio: las economías emergentes deben diversificar sus reservas de divisas sin el dólar

Economista indio: las economías emergentes deben diversificar sus reservas de divisas sin el dólar

EEUU y la Unión Europea han decidido congelar las reservas de divisas pertenecientes a Rusia por un valor de alrededor de 630.000 millones de dólares

2022-03-10T23:54+0000

2022-03-10T23:54+0000

2022-03-10T23:54+0000

Expertos de todo el mundo han criticado la medida estadounidense tachándola de militarización del sistema monetario, lo que puede impulsar un nuevo orden geoeconómico en el mundo.Estados Unidos y sus aliados han declarado la 'guerra económica' contra Rusia al intentar aislar la economía de 1,7 billones de dólares del sistema financiero mundial en respuesta a la operación militar especial de Moscú en Ucrania a pedido de las repúblicas de la región de Donbás.Además de imponer sanciones a los líderes políticos, empresarios y bancos, Occidente ha congelado 630.000 millones de dólares en reservas de divisas pertenecientes a Rusia, uno de los mayores exportadores de petróleo, gas y metales del mundo, almacenadas en diferentes partes del mundo.En el pasado, EEUU impuso restricciones similares a las reservas de divisas de Afganistán, Irán, Cuba, Irán y Venezuela, lo que indica claramente que EEUU tiene el monopolio de otorgar acceso a las reservas de dólares en lo que puede verse como una confirmación de que la política a menudo entra en juego en el asunto.Sputnik habló con el profesor NR Bhanumurthy, economista y vicerrector de la Universidad de la Escuela de Economía Dr. B.R. Ambedkar de Bangalore en el estado de Karnataka sobre las acciones de Estados Unidos contra Rusia.Sputnik: la reciente decisión de EEUU de dejar de tener reservas de divisas afganas y rusas ha generado preocupación entre algunos intelectuales indios que sugieren que las reservas de divisas de la India deberían diversificarse sistemáticamente. ¿Qué opina sobre el movimiento de EEUU?, ¿y debería el banco central de la India, el RBI, diversificar sus reservas?Dr. N.R. Bhanumurthy: Ya sea que se trate de riqueza privada o pública, es importante diversificar los activos financieros para mitigar cualquier riesgo inesperado. Los acontecimientos recientes en Afganistán y Rusia solo sugieren que es vital, no solo para India sino para todas las economías de mercados emergentes, diversificar sus reservas de divisas.El Banco de la Reserva de la India se diversifica y no es necesariamente el caso que todas las reservas de la India estén invertidas en EEUU.... de hecho, también tenemos un componente significativo de reservas de oro y activos monetarios distintos del dólar estadounidense.Pero también hay límites al grado de diversificación, ya que una gran parte del comercio, tanto en la cuenta corriente como en la de capital, se realiza en dólares estadounidenses.Sputnik: los últimos datos de RBI sugieren que sus reservas de oro están valoradas en 42.500 millones de dólares, lo que representa alrededor del 7% de las tenencias totales de divisas. ¿Debe el RBI aumentar sus reservas de oro? ¿Cómo puede eso ayudar a la India?Dr. N.R. Bhanumurthy: la extensión de las reservas de oro está determinada tanto por la demanda estratégica como por la interna. Los cambios en el alcance de dichas reservas dependen de qué tan riesgosas se consideren otras carteras, en este caso, las monedas extranjeras.El RBI debería estar en una mejor posición para decidir qué tan grandes son sus reservas de oro. En última instancia, es importante ver que la rupia india se convierta en una moneda de reserva como el dólar estadounidense, el euro, etc.Sputnik: el valor absoluto de las reservas de oro se ha mantenido en aumento en los últimos años, pero las ganancias de los activos de divisas de RBI son abismales debido a las bajas tasas de interés en Occidente. ¿Qué opciones tiene el RBI para maximizar el valor?Dr. N.R. Bhanumurthy: el objetivo de las reservas de divisas no es necesariamente solo ganar intereses, tiene muchos objetivos. Por otro lado, aunque las tasas de interés nominales en la India son más altas, si observamos las tasas de interés reales, no hay mucha diferencia entre las monedas a largo plazo.Sputnik: Ahora hay un escenario preocupante en el que el dólar se fortalece frente a la rupia india, o algunas otras monedas, a un nivel récord a pesar del creciente déficit de cuenta corriente de EEUU. Esto puede afectar enormemente la factura de importación de la India. ¿Puede la India firmar acuerdos de intercambio de divisas con países de Oriente Medio para reducir el costo de importación de petróleo?Dr. N.R. Bhanumurthy: hemos estado discutiendo el intercambio de divisas durante mucho tiempo, pero existen algunos riesgos intrínsecos asociados con él. No están determinados por las fuerzas del mercado sino por los Gobiernos individuales o los bancos centrales.Las negociaciones entre la India e Irán aún continúan, y espero que surjan mejores soluciones de esas negociaciones.Sputnik: un informe de un comité parlamentario indio sugirió que el Gobierno debería explorar alternativas al sistema de pago SWIFT. ¿Qué piensa de esta idea?Dr. N.R. Bhanumurthy: el sistema de liquidación de pagos no debe limitarse a unos pocos. India ya ha lanzado con éxito la tarjeta RuPay, una alternativa a los sistemas de pago con tarjeta globales como Visa y Mastercard. Debe explorarse cualquier sistema alternativo que reduzca los costos de transacción.

