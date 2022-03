https://mundo.sputniknews.com/20220310/con-un-pie-dentro-y-otro-fuera-en-que-quedara-la-aspiracion-de-ucrania-por-ingresar-a-la-ue-1122899598.html

Con un pie dentro y otro fuera: ¿En qué quedará la aspiración de Ucrania por ingresar a la UE?

Con un pie dentro y otro fuera: ¿En qué quedará la aspiración de Ucrania por ingresar a la UE?

Ucrania ha puesto a la Unión Europea (UE) literalmente entre la espada y la pared sobre la decisión de su ingreso a este bloque que será discutida en la cumbre... 10.03.2022, Sputnik Mundo

internacional

política

ucrania

ue

Varios medios de comunicación han publicado que los participantes de la cumbre de Versalles apoyarán la cooperación de Ucrania con la UE, pero es poco probable que el país sea admitido mediante un procedimiento especial.La cumbre se celebrará los días 10 y 11 de marzo, tiempo en el cual abordarán la adhesión de Ucrania a la UE. Según funcionarios europeos citados por la agencia Reuters, los líderes de la Unión Europea expresarían palabras de fuerte apoyo a Ucrania para dejar claro que su futuro está ligado a la Unión Europea. Sin embargo, esto no es una garantía de que la UE ofrezca a Ucrania el estatus de país candidato.En opinión del periodista y escritor Maksim Kononenko, Ucrania no será aceptada como miembro o candidato para formar parte de la UE por el simple hecho de que existen una serie de criterios para la adhesión al bloque que Kiev no cumple en absoluto a pesar de ser el país más grande de Europa por superficie.Agregó que nadie sabe cuándo se producirá esta adhesión y si esto realmente ocurrirá, pero lo cierto es que le podría costar muy caro a Ucrania.

ucrania

