¿Cómo recuperar la tierra afectada por incendios? Es más fácil de lo que crees

Entre enero y marzo, Sudamérica registró una intensidad récord de incendios que generó altas emisiones de dióxido de carbono. Pero ¿qué ocurre con ese predio quemado y devastado? Una científica explica cómo recuperarlas.

2022-03-10T22:15+0000

2022-03-10T22:15+0000

2022-03-10T22:19+0000

Las noticias sobre incendios forestales fueron una constante durante el verano austral. Paraguay, Argentina, Colombia y Venezuela vivieron situaciones "muy por encima" de la media registrada en los últimos 18 años, según un informe del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, organismo europeo dedicado al monitoreo de estas situaciones a nivel mundial.Esta situación, además de causar megatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, dejó miles de hectáreas de tierra incinerada. Para tener una idea de las dimensiones afectadas, solo en Argentina el fuego arrasó con más de 900.000 hectáreas en la provincia de Corrientes.Para entender mejor estos fenómenos y cómo proceder luego de los incendios, dialogamos con Fernanda Salinas, doctora en Ecología y BioEvo de la Universidad de Chile.Según la experta, la frecuencia y la superficie que se consume por los incendios "efectivamente ha aumentado". Y la "velocidad de reacción para extinguir el incendio toma mucho tiempo. (...) Eso hace que la capacidad de combate se vuelva mucho más difícil por lo que finalmente se dejan" y que la lluvia lo apague, agregó."En el caso de la vegetación nativa, tiene la capacidad de recuperarse por sí sola pero es importante proteger ese lugar", agregó. A criterio de la experta, la solución es más fácil de lo que se cree y el desconocimiento puede jugar en contra a la hora de actuar."No necesariamente necesitamos hacer proyectos de restauración ecológica que son costosos. (...) No sembramos los bosques, ellos se siembran solos; lo hacen los pajaritos, el viento", indicó.De acuerdo con Salinas, muchos incendios son intencionales y tienen como objetivo reutilizar la tierra en proyectos inmobiliarios o agropecuarios. Esto evidencia la falta de regulación y de sanciones para prevenir estas situaciones.La entrevistada es una de las impulsoras de un proyecto de ley actualmente a estudio del Parlamento chileno. Este propone la creación de medidas para impedir el uso de suelo con otros fines luego de un incendio, pero su aprobación aún no tuvo avances.¿Qué pasa si no se toman medidas rápidas para evitar más incendios? Tal es la preocupación de los expertos que trabajan en las zonas afectadas. Salinas planteó que ya estamos viviendo las consecuencias de no tomar recaudos, lo que se ve reflejado en las cifras récord de incendios registradas en los primeros meses del 2022.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

