Comisiones parlamentarias de Argentina otorgan dictamen a proyecto de acuerdo con el FMI

"Están pasando a la firma", anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller.Los integrantes de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda debatieron durante más nueve horas el alcance del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, y que fue reformado en el último momento, tras un acuerdo entre el oficialismo y diversas fuerzas parlamentarias.A solicitud del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, del interbloque Federal, que integran ocho legisladores, y de Provincias Unidas, que conforman diputados legisladores de distintos distritos, se retiró del proyecto de ley el grueso del texto que establecía las medidas económicas consensuadas entre el Ministerio de Economía y el personal técnico del FMI.De acuerdo a ese entendimiento, el proyecto de ley constará de un solo artículo en el que se autoriza al presidente, Alberto Fernández, a negociar con el Fondo sin necesidad de alcanzar un acuerdo en el Congreso.Al respecto, "el poder Ejecutivo nacional suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente", añade el texto que será debatido este 10 de marzo en el plenario de la Cámara de Diputados.Diversas organizaciones sociales acampan en la noche de este 9 de marzo a la espera de la gran manifestación prevista para este 10 de marzo, a la que se han sumado 115 organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos para oponerse al acuerdo.Debate en comisionesDistinta opinión manifestó la diputada Myriam Bregman, representante del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT), al sostener que el país enfrenta "una deuda que debe ser rechazada en el Congreso y en las calles".La diputada Laura Rodríguez, de la coalición opositora Juntos por el Cambio, aseguró que su bloque no comparte el plan económico que el Gobierno propone en el proyecto de ley, y que más tarde sería retirado.El programa de Facilidades Extendidas establece una refinanciación de la deuda asumida por el Ejecutivo anterior del presidente Mauricio Macri (2015-2019), ya que el FMI no aceptó una reestructuración del préstamo.Esta iniciativa reemplaza el programa de stand-by (de contingencia) suscrito por en 2018, y por el que se contemplaba desembolso de 56.300 millones, de los cuales se giraron efectivamente 45.000 millones.El plan presentado por el Ministerio de Economía pero que se retiró del proyecto de ley, que fue aprobado por el personal técnico del FMI, prevé 10 revisiones por parte del FMI, que se harán de manera trimestral antes de autorizar los nuevos desembolsos.Argentina comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2033, por lo que tiene cuatro años y medio de gracia para sanear su cuentas antes de efectuar el primer pago, por 9.800 millones de dólares.A cambio, el Gobierno se compromete a reducir el déficit fiscal, por lo que el Ejecutivo argentino estableció como meta un déficit primario (que no cuenta los intereses de deuda) de 2,5% para este año.En 2023 el déficit primario se reducirá a 1,9% del PIB, y en 2024 al 0,9%.El Poder Ejecutivo también se comprometió a reducir los subsidios a la electricidad y al gas de manera focalizada.Por otro lado, el Banco Central (BCRA) fomentará las tasas de interés reales positivas para favorecer la demanda de activos en el peso argentino.El Ejecutivo aspira a que el proyecto de ley que ingresó al Congreso sea aprobado en la Cámara de DIputados el jueves 10 de marzo antes de girarlo al Senado, aunque el acuerdo todavía debe ser autorizado por el directorio ejecutivo de la entidad.

