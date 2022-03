https://mundo.sputniknews.com/20220309/se-desvela-el-lado-siniestro-de-ucrania-laboratorios-biologicos-de-eeuu-1122862669.html

Se desvela el lado siniestro de Ucrania: laboratorios biológicos de EEUU

Dos caras oscuras de la crisis ucranianaDurante la operación militar especial de Rusia en Ucrania se han revelado dos caras oscuras en toda esta historia. Así, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado haber recibido documentos secretos que confirman la preparación encubierta por parte de Kiev de una operación ofensiva en Donbás prevista para este mes de marzo y en cuyo diseño participó la OTAN.Por otro lado, en territorio ucraniano fueron hallados laboratorios biológicos secretos detrás de los cuales está EEUU. En este sentido, Moscú considera que EEUU debe dar explicaciones al mundo sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.Ucrania: ¿gran laboratorio de armas biológicas de EEUU?En 2017, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, alertó en una reunión del Consejo de Derechos Humanos que organizaciones extranjeras estaban recolectando "material biológico" de "diferentes grupos étnicos" y "personas que residen en diferentes puntos geográficos" del gigante euroasiático, hubo quienes no dieron crédito a esta denuncia, pese a que la información fue proporcionada por los servicios secretos de Rusia, al tiempo que el genetista ruso Valeri Ilyinski, director de Genotek, confirmó a los medios que sí que hay entidades en el país que "recolectan biomateriales de diferentes pueblos de Rusia" y lo envían a EEUU.Los descubrimientos que se hacen en Ucrania a medida que avanza la operación especial de Rusia en esta nación vecina no sólo dan razón a lo aclarado por Moscú, sino que demuestran, además, que el alcance de la actividad biológica de Occidente, principalmente EEUU, en el espacio postsoviético, es mucho mayor que se pensaba antes. Las pruebas obtenidas por la parte rusa evidencian que, desde la imposición de un Gobierno golpista en el año 2014, Ucrania se ha convertido en un auténtico laboratorio biológico militar norteamericano.El "atlantismo radical" se apodera de la UE y la hundeEl "atlantismo radical" que se apoderó de la narrativa mediática y de las decisiones políticas en la Unión Europea [UE] va en contra de los intereses de la ciudadanía comunitaria y atenta contra la soberanía de las naciones del Viejo Continente, según Juan Antonio de Castro, Dr. en Ciencias Económicas.El experto, profesor de Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, constató que tras la prohibición en la UE de los medios internacionales rusos Sputnik y RT, las únicas ‘fuentes’ sobre el conflicto de Ucrania son individuos como Nicolás de Pedro, investigador del Institute for Statecraft, uno de los tantos think tanks al servicio del atlantismo, dedicándose a promover la agenda de EEUU y la OTAN. Esta ONG en concreto tiene un especial ‘interés’ en Rusia y China, donde todas sus ‘investigaciones’ concluyen que Occidente debe ejercer la máxima dureza contra Moscú y Pekín.Según Antonio de Castro, las intervenciones de estas figuras en la prensa son muy sesgadas y manipuladoras, sin que se ofrezca ninguna información respecto a los hechos que precedieron a la decisión de Rusia de lanzar una operación especial en Ucrania. En este contexto, insistió en que "hay que conocer lo que ha pasado en 2014", refiriéndose al golpe de Estado en este país, así como a la "represión" del régimen golpista contra Donbás.

