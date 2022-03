https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-anuncia-su-retirada-de-la-conferencia-de-tribunales-constitucionales-europeos-1122869156.html

Rusia anuncia su retirada de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos

Rusia anuncia su retirada de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — La Corte Constitucional de la Federación de Rusia anunció su retirada desde el 5 de marzo de la Conferencia de Tribunales... 09.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-09T20:41+0000

2022-03-09T20:41+0000

2022-03-09T20:41+0000

internacional

rusia

corte constitucional de rusia

tribunales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1122870963_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_1290997ba60414b0dbf07d4b0d56d412.jpg

Según la declaración de la Corte, el pasado 4 de marzo el presidente de la CTCE, por iniciativa de varios tribunales miembros de la Conferencia, envió a todos los miembros de la CTCE los protocolos de votación sobre la terminación o suspensión de la membresía de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, así como de la membresía asociada de la Corte Constitucional de la República de Bielorrusia."Los autores de esta iniciativa proponen poner fin a la membresía de la Corte Constitucional de la Federación de Rusia en la CTCE 'tomando en consideración que la Corte Constitucional de la Federación de Rusia en la decisión del 19 de marzo de 2014 justificó la anexión de Crimea'; la corte 'es una de las instituciones estatales que no expresaron una desaprobación explícita de las acciones de la Federación de Rusia en Ucrania'; 'por lo tanto, ya no se puede esperar una cooperación leal y eficaz entre la CTCE y la Corte Constitucional de la Federación de Rusia, que es uno de los órganos constitucionales más altos de este Estado'", dice el texto.Según la estimación de la Corte, el propio hecho de la pronta presentación a votación de esta propuesta confirma que la CTCE en contra de sus fines y objetivos estatutarios, "ha sido incapaz de distanciarse de la participación en asuntos políticos".La Corte indicó que esto demuestra "una inaceptable y peligrosa politización de la CTCE, una comprensión distorsionada del papel y la finalidad de los órganos de justicia constitucional".Subrayó que solo puede ejercer sus poderes dentro del marco procesal delineado por la Constitución rusa, y que no está facultada para tomar, por iniciativa propia, decisiones formales y máximas sobre la legalidad/ilegalidad de los actos y acciones de otros órganos del Estado y, con mayor razón, para hacer declaraciones políticas. Hacer lo contrario, enfatizó, conduce inevitablemente a desacreditar la justicia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, corte constitucional de rusia, tribunales