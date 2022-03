https://mundo.sputniknews.com/20220309/peru-castillo-esta-en-una-guerra-de-sobrevivencia-1122847759.html

Perú: "Castillo está en una guerra de sobrevivencia"

El presidente se niega a dar explicaciones ante el Congreso. 09.03.2022, Sputnik Mundo

En el marco de las acusaciones contra el presidente peruano, Pedro Castillo, por presuntos actos de corrupción, el analista peruano Luis Eduardo Cisneros dialogó con GPS Internacional para analizar las perspectivas en torno al inestable clima político que vive Perú.El mandatario de Perú, Pedro Castillo, expresó su voluntad de no asistir personalmente al Congreso para responder por presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado al manifestar su disposición a absolver a las preguntas por escrito, informó el secretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho. Justamente, "esto se debe a las declaraciones que ha hecho Karelim López, quien ha asegurado que existe una mafia integrada por el propio presidente", expresó el analista político.Se intensifica la polarización política en PerúEn este marco, "en el país hay un escenario en el que las banderas o colores políticos ya no tienen mucho sentido, sino las negociaciones", expresó. En lo concerniente a las razones por las cuales Castillo no ha querido hablar en el Congreso, "en las intervenciones que ha tenido a nivel público, el presidente ha demostrado una incapacidad enorme de poder expresarse, tanto a nivel coloquial como político", aseveró. Por tanto, "cree que el Congreso es un espacio en donde puede estar vulnerable", añadió.A su vez, "Castillo no va al Congreso porque no lo necesita, debido a la configuración de alianzas que imposibilita a la oposición obtener los votos para vacarlo", indicó. Entre las alianzas llamativas se destacan aquellas realizadas con políticos de derecha, "como el líder de Renovación Popular, que es una especie de Bolsonaro peruano", enfatizó. En este marco, "Castillo no quiere exponerse frente a una audiencia que puede hacerle mella a su posicionamiento político y personal", concluyó Cisneros.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges, con quien dialogamos sobre las perspectivas de política exterior de Lula Da Silva de cara a las elecciones presidenciales en Brasil.Lula apuesta a profundizar la integración latinoamericana.El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se reunió con coordinadores de los diversos grupos parlamentarios en el Senado mexicano, a quienes planteó la necesidad de una integración de México y Brasil, y construir una democracia con plularidad. En ese marco, Lula destacó el trabajo pluralista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Ante la pregunta de si ello pondría en duda la perspectiva de integración sudamericana, "en realidad la complementa", indicó Borges.Por mucho tiempo y especialmente durante los años noventa, "Brasil veía a México muy cercano y subordinado a EEUU, pero este país es muy importante para toda América Latina y el Caribe, tanto histórica como políticamente", sostuvo. En este sentido, "el eje Brasil Argentina México, cuando están juntos, pueden jugar un papel muy importante en la integración de manera más general, incluso con la CELAC, estrechando relaciones con China y defendiendo el multilateralismo", concluyó Borges.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la significación de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización.OníricoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Diego Caetano, quien es integrante junto a Alejandro Spuntone del Proyecto Bifröst. Con él dialogamos sobre "Onírico", primer manifiesto del proyecto, el cual se encuentra disponible en disquerías y en todas las tiendas digitales.

