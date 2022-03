https://mundo.sputniknews.com/20220309/pentagono-es-de-alto-riesgo-transferir-a-ucrania-los-cazas-mig-29-1122871958.html

Pentágono: es de alto riesgo transferir a Ucrania los cazas MiG-29

Pentágono: es de alto riesgo transferir a Ucrania los cazas MiG-29

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU considera que transferir aviones de combate MiG-29 a Ucrania sería de alto riesgo, declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby. 09.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-09T20:49+0000

2022-03-09T20:49+0000

2022-03-09T21:51+0000

defensa

ucrania

mig-29

eeuu

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106616/50/1066165012_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_944ec482713bc8003cbc132d959a8bfb.jpg

"Consideramos a la transferencia de MiG a Ucrania como de alto riesgo", señaló el portavoz a los periodistas.Asimismo, Estados Unidos está en contra de darle más aviones a la fuerza aérea de Ucrania y no los quiere tener en custodia, enfatizó Kirby."No apoyamos darle a Ucrania más aviones de combate, no los queremos en nuestra custodia", dijo Kirby a la prensa.El jefe del Pentágono habló con el ministro de Defensa de UcraniaAustin habló por teléfono con su homólogo ucraniano, dijo Kirby."Justo antes de venir aquí, el secretario concluyó una llamada telefónica con el ministro de Defensa de Ucrania, el ministro [Oleksii] Reznikov, como parte de su serie continua de llamadas con sus homólogos (...) La llamada realmente acaba de concluir, así que no tengo mucho contexto para brindarles allí", dijo Kirby. El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Según el Ministerio de Defensa ruso la operación especial tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Desde el inicio de la operación, las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron tres veces en Bielorrusia para discutir un alto el fuego y abrir corredores humanitarios para la población civil.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero..Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-podria-aprobar-la-nacionalizacion-de-activos-de-empresas-extranjeras-en-el-pais-1122863568.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, mig-29, eeuu, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, europa