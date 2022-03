https://mundo.sputniknews.com/20220309/miles-de-mujeres-inundaron-la-paz-para-exigir-justicia-por-los-feminicidios-cometidos-en-bolivia-1122833424.html

Miles de mujeres inundaron La Paz para exigir justicia por los feminicidios cometidos en Bolivia

La lluvia intensa no evitó que un kilómetro de mujeres se movilizara por las calles de la capital, en reclamo de justicia para los feminicidas, que en muchos... 09.03.2022

Miles de mujeres de todas las edades marcharon por el centro de la ciudad de La Paz en conmemoración del 8 de Marzo, para exigir justicia por los cientos de feminicidios cometidos cada año, también para reclamar al Estado que proteja la vida de las mujeres. Bolivia encabeza la tasa de feminicidios en Sudamérica.En los últimos meses, el Estado Plurinacional atraviesa una serie de profundos cuestionamientos a su sistema de justicia, originados en la liberación de varios feminicidas con sentencia a 30 años sin derecho a indulto, que obtuvieron la colaboración de jueces y técnicos judiciales para acceder a prisión domiciliaria y, también, seguir asesinando a mujeres. Fue el caso de Richard Choque Flores, que destapó esta realidad.La movilización de diez cuadras de mujeres hizo colapsar por algunas horas la ciudad de La Paz. Las miles de asistentes lucían carteles, pinturas y brillos en sus cuerpos, que contrastaban con la bronca de los estribillos que coreaban, ante la certeza de que el Estado no las protege.Nelly Mamani de Paucara es la mamá de María Fernanda Paucara Mamani, la joven que hallaron muerta en una celda policial seis meses atrás. Los uniformados encargados de custodiarla aseguraron que "se suicidó", pero su madre tiene fuertes sospechas de que la asesinaron."Pido ayuda al señor fiscal departamental [William Alave], al señor ministro de Justicia [Iván Lima], a las diputadas para esclarecer la muerte de mi hija. Pido justicia", afirmó rodeada por miles de mujeres que la acompañaban en su reclamo. Llevaba de la mano a uno de los pequeños hijos de María Fernanda, que tenía 22 años al momento en que presumiblemente la asesinaron.La señora Nelly comentó que las audiencias se suspenden "con toda clase de pretexto". Que los policías se contagiaron de COVID-19, que la fiscal justo tiene otra audiencia en ese momento: "Realmente para mí no hay justicia, porque son los policías quienes han hecho esto. Por eso no se puede esclarecer el crimen. En este país no hay justicia", dijo la mamá con amargura.Retratos de las que ya no estánOtras madres también llevaban carteles como el que tenía en alto la señora Nelly, con la foto y el nombre de su hija.La marcha de las mujeres comenzó al atardecer en la avenida Montes, en el centro paceño. De allí pasaron por el Tribunal Departamental de Justicia, por el Instituto de Investigaciones Forenses y el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones que —consideraron— no trabajan lo suficiente para evitar feminicidios.Durante parte del recorrido tuvieron que soportar una tormenta que descargó sus baldazos sobre los carteles de cartón o papel que llevaban las miles de participantes. Pero el agua fría no les quitó sus ganas de manifestarse con canciones contra los feminicidas y sus cómplices.El reclamo de recibir el mismo salario cuando se hace el mismo trabajo también inundó las calles. "Nosotras somos mujeres trabajadoras, representamos a la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Estamos aquí en representación de las mujeres, pidiendo al Gobierno y al Estado el cumplimiento de los derechos laborales que tenemos nosotras", dijo a Sputnik Evelyn Santander, secretaria de la Mujer de esta organización.La trabajadora expresó: "Como mujeres nos sentimos indignadas al ver el grado de corrupción que tiene la justicia. Por eso estamos participando el día de hoy, para formar parte de este grupo valioso de mujeres".Entre apoyo e insultosA lo largo de su trayecto, la movilización de las mujeres levantó aplausos y adhesiones de parte de la población que las apoyaba. Pero a la vez, decenas de choferes de buses, taxis, también varias señoras las insultaban en rechazo a que en su día las mujeres se manifestaran públicamente contra los crímenes que se cometen contra ellas en silencio.Algunos vehículos amenazaban con arrollarlas mientras marchaban, a la vez que les lanzaban duros insultos. Uno de los choferes más virulentos, de la línea 133, blandió una barra de fierro ante el corresponsal de Sputnik porque le molestaba que lo filmaran mientras hacía un berrinche en plena calle por el Día Internacional de la Mujer.La movilización de las mujeres no tuvo apoyo de la Policía Nacional. Posiblemente porque en muchos de sus estribillos apuntaban a miembros de las fuerzas de seguridad, que a menudo están implicados en delitos contra la integridad de las mujeres.La marcha concluyó en la plaza del Bicentenario, frente al edificio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Allí montaron un escenario con un micrófono abierto para todas las mujeres. También se presentaron hasta la medianoche varias músicas y artistas feministas, que compartieron sus obras con las cientos de manifestantes.

