Los camiones Kamaz serán ensamblados con piezas 100% rusas

La empresa rusa Kamaz ha tomado la decisión de utilizar solo componentes y unidades de fabricación rusa para la producción de camiones estándar, de esta manera... 09.03.2022, Sputnik Mundo

A partir del mes de marzo toda la gama de K3 cambiará a componentes de fabricación rusa, concretamente las cajas de cambio, motores y los sistemas de combustible.Este anuncio fue hecho por Dmitri Leonov, el director General de la Compañía de Comercio y Finanzas KAMAZ, quien señaló que si la planta no tiene modificaciones con componentes rusos, el vehículo simplemente no será aceptado para su producción.La gama clásica K3 se produce con su propia cabina desde los años 70. Mientras que la línea K4 y K5 utilizan cabinas con licencia de Mercedes-Benz y en el fondo de las sanciones occidentales contra Rusia hay problemas con su producción, por lo que el Kamaz se centrará en una gama de modelos con el índice K3.Esto significa que los nuevos camiones Kamaz no se fabricarán con chasis y motores Cummins, que se producen en EEUU, cajas de cambio ZF de fabricación alemana y sistemas de combustible Bosch, que también se producen en Alemania, sino que serán reemplazados con homólogos rusos.Kamaz es el primer fabricante de automóviles rusos que hace frente a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por la operación militar de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. La empresa Daimler ha suspendido la cooperación con Kamaz y el fabricante ruso tampoco puede vender temporalmente sus vehículos en la UE.

