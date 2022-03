https://mundo.sputniknews.com/20220309/la-casa-blanca-biden-adopta-la-criptomoneda-para-todos-los-estadounidenses-1122860086.html

La Casa Blanca: Biden adopta la criptomoneda para "todos los estadounidenses"

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva sobre las criptomonedas en una aceptación histórica de la tecnología de... 09.03.2022

Desde el Gobierno estadounidense añadieron que la orden ejecutiva marca "una intensificación" de los esfuerzos de Washington para "para promover la innovación responsable en el espacio de los activos digitales".Según la Casa Blanca, la medida protege los intereses de seguridad nacional de EEUU y contribuye a la competitividad y el crecimiento económico.La Reserva Federal afirmó en enero que una moneda digital del banco central podría proporcionar a EEUU una opción de pago digital segura que permita transacciones más rápidas.Pero también citó riesgos a la baja, ya que presentó un estudio largamente esperado sobre el tema, sin decir si quería ese modo de pago. PrecaucionesEl plan global para las monedas digitales de la Reserva Federal cobró impulso el año pasado cuando los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a explorar formas no solo de evitar el impacto negativo en sus monedas de papel de los criptoactivos existentes, como Bitcoin, sino también de beneficiarse de su propio dinero digital.Los funcionarios reguladores de EEUU, incluida la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la fiscal general de Nueva York (EEUU, noreste), Letitia James, se encuentran entre los que han abogado por una fuerte precaución contra la adopción de criptomonedas sin la debida diligencia adecuada.Yellen se ha pronunciado en contra de la extrema volatilidad de las criptomonedas, citando las oscilaciones salvajes de Bitcoin de hasta 14% en un día, que podrían empobrecer a los estadounidenses que no sean precavidos en su uso.James ha estado en contra del abuso de las criptomonedas por parte de los ciudadanos que no conocen el funcionamiento de las critomonedas.En octubre, cerró la plataforma de negociación de criptomonedas Coinseed después de presentar una demanda contra la empresa a principios de este año.James también aseguró una recuperación de casi 500 millones de dólares obtenidos ilegalmente de inversionistas.La Casa Blanca buscó mitigar la falta de vigilancia de las criptomonedas con la orden firmada por Biden.Agregó que con estos fines, la orden ejecutiva identifica las prioridades políticas de la administración, tanto para las criptomonedas como para cualquier futura moneda digital del banco central de EEUU, para ayudar a guiar la evolución del ecosistema de activos digitales de una manera que sea consistente con los valores estadounidenses.La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva de Biden fue el producto de meses de trabajo con las partes interesadas del Gobierno, la industria, la defensa, la academia y los aliados y socios internacionales para identificar acciones para la innovación responsable en el ecosistema de activos digitales.Se espera que el mercado mundial de criptomonedas supere los 3.470 millones de dólares en valor para 2030, desde los 842 millones de dólares de 2020, según las estadísticas de la industria.Bloquear las "actividades cibernéticas" de RusiaEl secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró que la orden también tiene como objetivo bloquear las "actividades cibernéticas maliciosas" de Rusia y promover las donaciones a Ucrania."Ha habido numerosos incidentes de ransomware que utilizan criptomonedas que se originaron en Rusia, al igual que otras actividades cibernéticas maliciosas. Por otro lado, personas de todo el mundo han respondido a la solicitud de asistencia de Ucrania haciendo donaciones directas a través de criptomonedas. La orden ejecutiva de hoy está diseñada para bloquear la primera y promover la segunda", dijo Blinken en un comunicado.

