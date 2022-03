https://mundo.sputniknews.com/20220309/fallece-la-primera-persona-en-recibir-un-corazon-de-cerdo-modificado-geneticamente-1122863018.html

Fallece la primera persona en recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente

Fallece la primera persona en recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente

David Bennett, de 57 años, que había recibido un corazón de cerdo modificado genéticamente en lugar del suyo, ha fallecido dos meses después del trasplante... 09.03.2022, Sputnik Mundo

ciencia

💗 salud

trasplante de corazón

corazón artificial

medicina

implante

Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, donde se realizó el trasplante a Bennett y se recuperaba desde entonces, aún no se sabe con exactitud la causa de la muerte. Los médicos notaron un deterioro en su salud en los últimos días y el hospital anunció su muerte el 9 de marzo.La portavoz del hospital, Deborah Kotz, asegura que no se identificó ninguna causa obvia en el momento de su muerte y que los investigadores planean llevar a cabo una revisión exhaustiva para determinarlo y publicarán los resultados.Bennet requería el trasplante debido a los serios problemas que tenía su corazón y aunque la cirugía experimental logró alargarle la vida solo por dos meses, enriqueció los conocimientos médicos en el campo de los xenotransplantes, que espera ayudar a resolver la escasez de órganos humanos."Hemos obtenido conocimientos inestimables al saber que el corazón de cerdo modificado genéticamente puede funcionar bien dentro del cuerpo humano mientras el sistema inmunitario está adecuadamente suprimido. Seguimos siendo optimistas y pensamos seguir trabajando en futuros ensayos clínicos", señaló el doctor Muhammad Mohiuddin, experto en trasplantes entre especies y que participó en la atención de Bennett.Bennett fue el primer paciente que recibió un órgano animal modificado genéticamente para evitar el rechazo en una persona. El trasplante suscitó inquietudes éticas entre los activistas de los derechos de los animales que creen que estos no deben sacrificarse en beneficio de los seres humanos. Otros se oponían a que Bennett, que había cumplido condena en prisión por atacar a un hombre con un cuchillo, recibiera un procedimiento que le prolongara la vida.Bennett estuvo postrado en una cama y conectado a una máquina de marcapasos cardiopulmonar en el Centro Médico de la Universidad de Maryland desde octubre de 2021 hasta la operación. No era elegible para un trasplante de corazón humano porque no había cumplido con las recomendaciones médicas anteriores y tampoco era candidato para un trasplante de corazón artificial debido a sus latidos erráticos. Cuando se enteró de que no tenía más opciones, aceptó ser la primera persona en recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente. Su nuevo corazón funcionó durante semanas sin signos de rechazo, pero extremadamente débil por permanecer bastante tiempo en cama.Cuando recibía rehabilitación, a menudo les decía a sus cuidadores lo mucho que deseaba llegar a su casa para ver a su perro Lucky. Su hijo, David Bennett Jr., habló en nombre de la familia para agradecer al hospital y a los médicos sus cuidados.

