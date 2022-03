Evo Morales lanza campaña mundial para "eliminar" a la OTAN

https://mundo.sputniknews.com/20220309/evo-morales-lanza-campana-mundial-para-eliminar-a-la-otan-1122865911.html

El exmandatario afirmó que está organizando un movimiento internacional, desde la organización de izquierda sudamericana Runasur, para acabar con la OTAN.La organización atlántica, liderada por EEUU, lanzó en las últimas semanas nuevas sanciones contra Rusia en rechazo a la operación militar ordenada por el presidente Vladímir Putin en el este de Ucrania.Allí, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, pidieron ayuda frente lo que denuncian como un "genocidio" perpetrado por las fuerzas de Kiev, que procuran frenar su independencia.Paralelamente, Moscú acusó a la OTAN de ignorar sus preocupaciones de seguridad e incumplir su promesa de no expandirse más hacia el este, así como su demanda de que Ucrania no ingrese a la alianza, puesto que ello supondría una amenaza para la seguridad rusa.Presión de EEUUMorales dijo que EEUU ejerce "presiones y amenazas" a presidentes latinoamericanos para que condenen a Rusia por el conflicto en Ucrania.Morales afirmó que los presidentes son conscientes de estos mandatos de EEUU, pero como pertenecen al "sistema capitalista" no les queda otra que "obedecer".El objetivo final de EEUU con Ucrania es adueñarse de sus recursos naturales y cercar militarmente a Rusia, sostuvo.El expresidente comparó el actual conflicto en Ucrania con la guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Paraguay y a Bolivia.Consideró que Washington también buscó lo mismo con las intervenciones en Irak, Afganistán y Libia.Consecuencias económicasAsimismo, Morales advirtió que las sanciones contra Rusia tendrán un impacto económico inevitable en el resto mundo."Vemos que hay doble moral de algunas autoridades de Europa. Esto va a atraer consecuencias económicas tanto a EEUU y a Europa (…) Las sanciones a Rusia van a traer consecuencias fatales. Va a provocar un problema económico si esto se agrava. Ya ahora se siente", señaló.MediosPor otro lado, en referencia a la cobertura mediática del conflicto, el expresidente dijo que los medios de comunicación "de la derecha" son "peor que la bomba atómica".Como parte de las acciones antirrusas de Occidente, la Unión Europea anunció el bloqueo de la Agencia Sputnik y del canal RT en el espacio comunitarioCandidaturaEn el ámbito local boliviano, Morales prefirió no hablar de su futuro en la política.Consideró que la candidatura a la presidencia es "secundaria" en su vida y que su prioridad es que la "revolución democrática siga adelante".

