¡El petróleo mexicano está por los cielos! Su precio alcanza máximo histórico por Ucrania

¡El petróleo mexicano está por los cielos! Su precio alcanza máximo histórico por Ucrania

Desde el 17 de julio de 2008, la mezcla mexicana no alcanzaba un precio tan alto. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha disparado los precios de este... 09.03.2022, Sputnik Mundo

La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) concluyó la jornada del 8 de marzo con un precio de 119,62 dólares por barril, una cifra que no se alcanzaba desde hace 14 años. Este nuevo máximo histórico para el crudo mexicano sucede en medio de la crisis bélica y geopolítica que se vive en Europa del Este, y justo el mismo día en que Estados Unidos anunció que no importará petróleo desde Rusia, como parte de las sanciones económicas y comerciales de Occidente al Gobierno de Vladímir Putin. La nueva cotización de la mezcla mexicana es 3,42% mayor que la alcanzada el lunes 7 de marzo, por lo cual se espera que el precio siga en ascenso en los próximos días. "Los precios del petróleo se mantuvieron al frente y en el centro de los mercados el martes en medio de las crecientes preocupaciones de que un shock de las materias primas podría desencadenar una recesión", observaron analistas de la empresa de servicios financieros, Edward Jones, según información del diario El Financiero. Las otras mezclas de los mercados estadounidense y europeo también registraron alzas importantes. El precio del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ascendió a los 123,70 dólares por barril, mientras que la mezcla Brent del Mar del Norte alcanzó los 118,11 dólares por barril. La escalada de los precios sucedió horas después de que el presidente Joe Biden informara que "estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos". "Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de EEUU y el pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la máquina de guerra de [el presidente ruso, Vladímir] Putin", comentó el mandatario desde la Casa Blanca.

