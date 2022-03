https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-partido-opositor-dominicano-critica-medidas-anticrisis-del-gobierno-1122849161.html

El partido opositor dominicano critica medidas anticrisis del gobierno

El partido opositor dominicano critica medidas anticrisis del gobierno

SAN SALVADOR (Sputnik) — El partido opositor Fuerza del Pueblo (FP, centro) criticó este miércoles las medidas recién anunciadas por el presidente de República... 09.03.2022, Sputnik Mundo

"¿Cómo proponer arancel cero por seis meses para productos que ya no pagan impuestos por el DR Cafta [siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana]? ¿Cómo bajar el precio de los pollos a través del arancel, si este ya no lo tiene?", cuestionó Daniel Toribo, miembro de la Dirección Política de FP.El partido opositor liderado por el expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) dio a conocer mediante un comunicado su posición ante las medidas anticrisis anunciadas por Abinader, entre las que destacaron los aranceles a cero para productos de la canasta alimentaria básica y congelamiento del precio de los combustibles tomando como referencia el 4 de marzo.No obstante, para FP el mensaje del mandatario indica que "por primera vez desde el Gobierno parece que comienza a entenderse la situación de crisis que está viviendo al país".Listín Diario, el periódico en activo más antiguó de República Dominicana, recogió los cuestionamientos de diputados ligados al sector agropecuario sobre el paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo la noche del 7 de marzo.José Rafael Hernández, del ex oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centro), expuso que el presidente debería centrarse en trabajar en conjunto con los productores, pues a su juicio, en el país se produce el 80% de los artículos de la canasta básica.En el caso específico del sector arrocero el Gobierno debe subsidiar con 150 pesos la fanega (antigua medida de peso española cuya equivalencia es muy variable) de grano blanco, propuso El Negro Hernández.El legislador Ángel Estévez, también del PLD, sostuvo que el proyecto que someterá el Poder Ejecutivo se debe estudiar, pero en primera instancia, no ve factible la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica.

