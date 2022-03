https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-oso-estaba-amaestrado-periodistas-argentinos-se-creen-la-foto-de-putin-con-un-oso--video-1122858285.html

Mientras intentaban analizar el perfil de "hombre fuerte" de Vlad铆mir Putin, dos periodistas argentinos dieron por verdadera la fotograf铆a en que el presidente... 09.03.2022, Sputnik Mundo

La repercusi贸n que el conflicto en Ucrania tiene en todo el mundo llen贸 la programaci贸n de canales de televisi贸n de periodistas y analistas hablando del tema durante las 24 horas. Ahora bien, algunos periodistas pueden no estar del todo preparados para llenar el tiempo destinado al conflicto con informaci贸n valiosa o, peor a煤n, verdadera.Fue lo que le sucedi贸 a Nelson Castro, un reconocido periodista argentino del canal de noticias TN. Durante una participaci贸n en el programa 'Solo una vuelta m谩s', el periodista mantuvo un intercambio con el conductor Diego Sehinkman sobre el perfil del presidente ruso Vlad铆mir Putin.Sehinkman coloc贸 sobre la mesa el perfil de "hombre fuerte" que, supuestamente, el presidente ruso quiere cultivar y puso como ejemplo la difusi贸n de fotograf铆as del mandatario "en torso, montando鈥 s铆, de verdad, montando osos".El comentario del conductor refiere, en realidad, a un famoso meme en el que la imagen de Putin, sin camisa, fue fotomontada sobre un oso. La imagen se viraliz贸 como un meme a帽os atr谩s como una broma sobre las habilidades del presidente ruso.Sin embargo, el car谩cter falso de la imagen ya es conocido en internet. El propio Putin brome贸 con eso durante una entrevista a la cadena estadounidense NBC brindada en 2018 en la que le consultaron sobre este tipo de im谩genes: "He visto fotos donde monto encima de un oso. Aunque a煤n no me he montado encima de un oso, aparecen fotos as铆".Y si lo de Sehinkman pudo haber sido un error, lo de Nelson Castro es a煤n m谩s desconcertante. El periodista interrumpi贸 al conductor para hacerle un comentario sobre la foto con el oso.Ninguno de los dem谩s panelistas del programa repar贸 en que la foto no era verdadera y el an谩lisis continu贸 elucubrando sobre los supuestos h谩bitos temerarios del presidente ruso.

