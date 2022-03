https://mundo.sputniknews.com/20220309/eeuu-reaccionaria-si-son-confiscados-activos-de-empresas-occidentales-que-abandonen-rusia-1122865295.html

EEUU reaccionaría si son confiscados activos de empresas occidentales que abandonen Rusia

EEUU reaccionaría si son confiscados activos de empresas occidentales que abandonen Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos responderá si Rusia confisca los activos de empresas occidentales que están abandonando el país por la crisis en Ucrania... 09.03.2022

Ucrania y la OTANEl secretario de Defensa Lloyd Austin, el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley y otros altos funcionarios estadounidenses están consultando con Kiev y los países de la OTAN sobre la propuesta de Polonia de enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania, afirmó Psaki."El secretario Austin y miembros de nuestro departamento de defensa están en contacto con sus homólogos de Ucrania y la OTAN, discutiendo lo que es claramente un desafío logístico", explicó Psaki.Asimismo, dijo que continúan las conversaciones sobre cómo hacer llegar aviones de combate a Ucrania de manera de que no aumente las tensiones con Rusia.InflaciónEEUU espera ver cifras altas de inflación cuando se publiquen los datos de febrero este 10 de marzo, declaró Psaki.El aumento del costo de la energía ha sido una de las principales razones del incremento de precios, añadió Psaki, que vinculó la subida a la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y la posterior operación militar especial de Moscú en ese país.El índice de precios al consumidor de febrero, que se publica este jueves, sería 7,9% interanual, según un sondeo a economistas que realizan los medios estadounidenses difundido el 7 de marzo.La inflación interanual de enero fue de 7,5%, la más alta desde 1982.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Desde el inicio de la operación, las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron tres veces en Bielorrusia para discutir un alto el fuego y abrir corredores humanitarios para la población civil.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Además, más de un millón de ucranianos buscó refugio en los países vecinos en la primera semana del conflicto, según la ONU.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.PAICEEUU continúa comprometiéndose con sus socios en los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear con Irán, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), y cree que Rusia comparte un interés común para evitar que Irán adquirir armas nucleares, enfatizó Psaki."Continuamos comprometiéndonos con los socios comerciales de Irán, incluida Rusia, en las negociaciones nucleares de Irán, creemos que Rusia comparte un interés común en garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear", dijo Psaki durante una conferencia de prensa.Oleoducto Keystone XLLa administración de Joe Biden no planea reiniciar el oleoducto Keystone XL en medio de preocupaciones sobre el aumento de los precios de la gasolina y la volatilidad en el mercado energético, dijo Psaki."No hay planes para eso y no abordaría ninguno de los problemas que tenemos actualmente", dijo Psaki cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a autorizar el oleoducto Keystone XL.

