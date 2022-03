https://mundo.sputniknews.com/20220309/eeuu-calcula-enormes-perdidas-por-su-politica-antirrusa-1122851078.html

EEUU calcula enormes pérdidas por su política antirrusa

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones energéticas de Rusia y reconoció que estas sanciones provocarán nuevos aumentos... 09.03.2022, Sputnik Mundo

Un análisis hecho por el periódico The Hill indica que EEUU puede sobrevivir de algún modo al cese de las importaciones de petróleo y gas ruso, pero esto supondrá casi con toda seguridad enormes pérdidas financieras.El artículo argumenta que los recursos energéticos rusos representaban más del 8% de todas las importaciones estadounidenses de crudo y productos derivados, por lo que su abandono provocaría un aumento significativo de los precios al menos hasta que otros suministros energéticos vengan de otra parte.The Hill cita un informe de JPMorgan, donde señala que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podrían decidir aumentar la producción de petróleo y las exportaciones a EEUU, pero aún no hay indicios de que estén dispuestos a sustituir los suministros rusos para los estadounidenses. En opinión del director del Instituto Payne de Políticas Públicas de Colorado, Morgan Bazilian, los proveedores de energía de Oriente Medio no están dispuestos a ayudar a Washington a lidiar con los efectos de las sanciones antirrusas.Bazilian también calificó de profundamente errónea la noción de que cortar el petróleo ruso podría conducir a la "independencia energética".Según el artículo, la relación de la Administración Biden con Riad se ha enfriado por la respuesta de los demócratas a la muerte del periodista Jamal Khashoggi y el príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró recientemente que "no le importa" si Biden malinterpretó las cosas sobre él.El vice primer ministro Alexandr Nóvak advirtió que el abandono del petróleo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado mundial y haría que los precios se disparasen a 300 dólares el barril o más.

