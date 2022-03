https://mundo.sputniknews.com/20220309/cuanto-cuesta-salvar-el-planeta-1122877231.html

¿Cuánto cuesta salvar el planeta?

Científicos del centro analítico internacional Energy Transitions Commission (ETC) afirman, en base a un estudio, que cambiar a combustibles amigables con el... 09.03.2022, Sputnik Mundo

Según los expertos, para contener el calentamiento global en los límites de los 1,5 grados centígrados de la temperatura de la era preindustrial, es necesario no solo dejar de contaminar la atmósfera, sino también eliminar parte del dióxido de carbono de la misma. Esto se puede hacer a través de la tecnología o aumentando la cantidad de árboles. Los científicos estiman el costo de salvar el planeta en más de 200.000 millones anuales para limpiar la atmósfera hasta 2050.Los miembros de ETC se han ofrecido a cubrir los costos con multas por emisiones, señalando que el esquema funcionaría con controles más estrictos en el sistema de compensaciones monetarias por emisiones climáticas. Además, las empresas no gubernamentales no podrán reducir el daño al planeta por sí solas; para ello, necesitarán el apoyo financiero del Estado. Hasta la fecha, las organizaciones han logrado reducir las emisiones globales en un 0,1 por ciento.En Gran Bretaña comenzaron a cobrar por conducir autos contaminantes. A principios de marzo, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, propuso ampliar los límites de la Zona de Emisiones Ultra Bajas (Ulez) a toda la ciudad. Los conductores pagan 12,50 libras esterlinas por día por conducir vehículos con emisiones superiores al estándar.

