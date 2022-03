https://mundo.sputniknews.com/20220309/bielorrusia-anuncia-que-reorientara-su-exportacion-de-madera-de-la-ue-a-asia-1122853826.html

Bielorrusia anuncia que reorientará su exportación de madera de la UE a Asia

MINSK (Sputnik) — Bielorrusia reorientará a Asia sus exportaciones de madera y otros productos de carpintería debido a las sanciones de la Unión Europea... 09.03.2022, Sputnik Mundo

Según Nazarov, a Minsk no le queda otro remedio que "redirigir los envíos de mercancías", pese a que la UE, en su opinión, "no puede prescindir de esos productos de carpintería, las cadenas de producción ya están bien coordinadas".Según el comunicado, las exportaciones bielorrusas de madera a los países de la UE en 2021 alcanzaron un indice de 3.200 millones de dólares.El funcionario recordó que en Asia hay muchos países que no tienen bosques y comprarían madera bielorrusa.Por su parte, el ministro de Silvicultura de Bielorrusia, Vitali Drozha, señaló que resulta necesario reorientarse rápidamente a otros mercados, "buscar oportunidades para la venta de esas mercancías"."Todos entendemos, lo entienden también las empresas que están en la Unión Europea, que esas conexiones, la compra, la venta, son sensibles tanto para nosotros como para ellos", subrayó el titular bielorruso, agregando que Minsk está listo para dirigir sus envíos a Asia.Los representantes permanentes de los países de la Unión Europea aprobaron el 2 marzo nuevas sanciones contra Bielorrusia, incluidas las relacionadas con ciertos sectores de la economía, en particular la rama forestal y las relacionadas con la producción de acero y de potasio.Los países occidentales han comenzado a imponer medidas restrictivas de diversa naturaleza contra Rusia, y también ampliaron las sanciones contra Minsk por su apoyo a la operación especial militar rusa que tienen como objetivo desmilitarizar a Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.

